我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

美台關稅進展？賴清德：缺臨門一腳

記者劉懿萱、林海／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣總統賴清德總統11日表示，美台對等關稅談判，目前缺臨門一腳。(記者林伯東／攝影)
台灣總統賴清德總統11日表示，美台對等關稅談判，目前缺臨門一腳。(記者林伯東／攝影)

美與各國與陸續完成關稅談判，台灣何時能有結果，台灣總統賴清德11日透露，「目前缺臨門一腳，時間也差不多了」。台行政院長卓榮泰在立法院答詢時也指出，關稅最近應該會有一些進展。

賴清德11日出席「中華民國工業總會」舉辦的工業節慶祝大會時，對於產業界關注的關稅議題表示，台政府目標是希望目前美國給台灣的暫時關稅稅率20%能再降低，且不會疊加原有關稅；針對232條款相關規定，也希望能取得最惠國待遇。

賴清德說，希望更深化台美的經貿合作，讓台灣產業能融入美國的產業結構內，台灣產業發展由西進、南向、北邊與日本合作，現在往東邊開拓到北美洲，會持續往外發展。

賴清德指出，台灣可以幫助美國「再工業化」，美國如果要成為人工智慧的世界中心，台灣絕對可以幫上忙。

賴清德也說，台灣工業界經過數十年來的大風大浪、千錘百鍊已臻至成熟，即使面臨當前數位化、淨零、地緣政治、產業鏈重組、經貿變局等種種挑戰，在在展現了本身韌性與堅強實力。賴清德邀產業界共同打造「台灣之盾」，協力達成國防自主。

工總理事長潘俊榮則說，政府是企業界的後盾，企業界也要成為政府的靠山，與政府綁在一起，共同為經濟打拚，讓台灣走出去。

美國對台暫時性關稅20%已實施三個月有餘，國民黨立委賴士葆11日質詢說，賴清德於10月22日即說會有好的進展，至今快要一個月，談判何時可以搞定？

卓榮泰表示，現在已到最後階段，全世界剩下台灣，台美雙方都希望盡快談妥，但時間點不是單方面由台方意願決定，他承諾會努力盡快，「最近應該會有一些進展」。

賴士葆追問，美國最高法院審理對等關稅案，川普可能會輸，經濟部、行政院長是否想過向川普討回業者這段時間被課徵的關稅？卓榮泰答詢，對等關稅是美國對全世界普遍性的，不是單對台灣，目前要脫離這樣全世界秩序是困難的。

經濟部長龔明鑫也說，不知道美國大法官會怎麼判，但川普還有其他工具，比如232條款、301條款，很多項目已經搬到232條款；台方還是要做好準備，提升台灣的競爭力比較重要。

賴士葆追問若川普輸了官司，經濟部怎麼樣因應？龔明鑫允諾美國最高法院判決出爐後兩周提出因應報告。

關稅 賴清德 川普

上一則

撇被清大解聘 翁曉玲：擔任立委分身乏術 只是沒開課

下一則

冷眼集／毒蛋「別吃就好」 官員何不食肉糜

延伸閱讀

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」
聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策

聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策
川普突批評法國稅務政策 稱美國科技遭不公平課稅

川普突批評法國稅務政策 稱美國科技遭不公平課稅

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣