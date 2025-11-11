我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

鄭麗文秋祭挨批 趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(本報資料照片)

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，鄭麗文有自己的觀點，但兩岸議題敏感，選舉時一定要小心，「鄭麗文很聰明，她一定會知道的。」

趙少康今受訪時表示，鄭麗文也說了，邀請單位並沒有說有吳石，既然她這樣講，大家就相信她，當然兩岸議題是很敏感的，所以選舉的時候一定要小心，不要被人家戴帽子。

至於外界擔心鄭麗文被貼標籤後，可能衝擊國民黨2026選情，趙少康說，貼上去的標籤也可以撕下來，選舉到底是在台灣，選民是台灣的選民，國民黨是要訴求台灣選民的支持，「選民支持你，你就會當選，選民不支持你就不會當選。」

趙少康說，所以道理很簡單，一切都以台灣選民的利益為重、以台灣前途為重，不管哪個政黨都是一樣的。

多位民進黨立委今質詢時也關切此事，要行政院長卓榮泰表達看法。卓榮泰在答覆民進黨立委何欣純質詢時也說，身為主要在野黨主席，參加活動必須相當敏感、注意且了解相關背景與歷史，傳統台灣民主運動下的政治受難者，是要將台灣從威權體制脫離出來，走向自由人權民主的體制。

卓榮泰說，共諜是要讓中國共產黨的極權體制取代中國國民黨的黨國體制，這程度截然不同，身為國民黨主席參加活動前，即使自己不知道，當社會討論好幾天之後，也應該了解、有警覺心。過去參加這個活動就會被引申是中國邀請涉台人員學習吳石精神的做法，變成雙方在做呼應，影響國內視聽。

卓榮泰說，政府必須積極與國內理念相同的政黨和國人，一起為保護中華民國主權安全，不能放棄原則，「這個責任，可能中國國民黨已經拋棄了，只有我們能做得到。」

國民黨 鄭麗文 卓榮泰

上一則

被電子業高薪族拉高均值 台灣近7成員工薪資低於平均4.7萬

下一則

新聞眼／鄭主席再不穩下來 就怕誤了藍白合火車

延伸閱讀

英雄化共諜 綠始作俑者「轉型正義」成矛盾雙標

英雄化共諜 綠始作俑者「轉型正義」成矛盾雙標
谷立言將會鄭麗文？ AIT：定期與各政治光譜領袖交流

谷立言將會鄭麗文？ AIT：定期與各政治光譜領袖交流
鄭麗文捲吳石風波 綠加大抹紅力道 藍憂選戰難打

鄭麗文捲吳石風波 綠加大抹紅力道 藍憂選戰難打
藍委指民進黨斷章取義批鄭麗文 怎不說綠紀念真正共諜

藍委指民進黨斷章取義批鄭麗文 怎不說綠紀念真正共諜

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30