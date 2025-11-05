我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

新壽分手費確定了 北市府證實45億內 Nvidia願概括承受

記者林麗玉╱台北5日電
李四川(中)5日上午赴議會備詢。(記者林麗玉／攝影)
李四川(中)5日上午赴議會備詢。(記者林麗玉／攝影)

Nvidia輝達（另稱英偉達）海外總部落腳北士科T17、T18，新壽終於承諾今天上午會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川今天上午受訪表示，新壽預估的解約金額大約45億元(台幣，下同，約1.4億美元)以內，還是要看今天新壽送來的公文，下周就可以送議會備查。

李四川今天上午赴議會備詢，媒體問及與新壽合意解約進度，李四川證實，北市府昨天下班前，已經與幕僚針對這好幾天與新壽初步協商的各個項目，確定解約「成本」金額。

李四川說，原則上，今天上午新壽會給北市府正式公文，也會將金額確定，北市府後續就會依照金額，經過會計師公會取得會計師簽證，若確定之後，就會報議會編列預算。

對於是否有10%誤差？李四川說，據他了解，新壽提出的金額，有比北市府原估算8億多一點，因新壽資金成本的比例，還有新壽繳的稅金，當初北市府沒有提稅金，算起來，成本與北市府當初算的8億元差不多，不過詳細金額，還是要等新壽今天提出正式公文，才能將金額確定下來，李說，看起來應該在45億元以下，不過這裡面還包括他們之前繳交的30多億元。

至於新壽的大約8億元後續是否由輝達吸收？李四川說，如果報議會核定，多出來的錢，輝達願意全部都概括承受，至於這筆錢，因為這個是基金，本來就可以先支出併結算辦理，不過併結算必須事前送議會核備，議會核備之好，就可以從基金先支付，支付後併結算報議會審查。

送議會備查本周五前來得及？李四川說，大概很難，因為今天早上公文來，還要經過會計師審查確定，審查確定金額才能送議會，今天送來議會，程序委員會已經開過了，可能要等到下周三。

輝達 簽證

上一則

長者臥床10年沒看牙 張口驚見蛆 「到宅看牙」推14年 不到1%牙醫投入

下一則

新聞評論／賴清德的酬庸算計與派系政治 栽在民意手裡

延伸閱讀

藍白合？黃國昌表態若李四川更強「願意全力輔選」

藍白合？黃國昌表態若李四川更強「願意全力輔選」
北市府帶Nvidia看祕密基地「更大、更便宜」 傳新壽願價格讓步

北市府帶Nvidia看祕密基地「更大、更便宜」 傳新壽願價格讓步
Nvidia用地 北市府提第3方鑑價 新壽不排斥

Nvidia用地 北市府提第3方鑑價 新壽不排斥
Nvidia用地案 李四川：新壽提107億分手費 北市府拒絕

Nvidia用地案 李四川：新壽提107億分手費 北市府拒絕

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉