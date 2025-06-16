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國民黨挺「館長」赴陸：若不交流 就會有錯誤訊息

特派記者廖士鋒／廈門16日電
國民黨大陸事務部主任林祖嘉15日在參加海峽論壇期間指出，台方政府禁止交流，對兩岸的發展長遠來講是不利的。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨大陸事務部主任林祖嘉15日在參加海峽論壇期間指出，台方政府禁止交流，對兩岸的發展長遠來講是不利的。（記者廖士鋒／攝影）

前往廈門參加海峽論壇的國民黨大陸事務部主任林祖嘉，昨天對媒體表示，支持網紅「館長」陳之漢到大陸交流。他強調，台灣現在不交流以後，「很多事情彼此都不知道，就有一些網路上的錯誤訊息」。館長過來，可以讓很多人看到真實的大陸是什麼樣子，這其實很好。至於賴政府呼籲館長應「長住」，林祖嘉也直斥這是「笑話」。

代表國民黨參加此次海峽論壇的林祖嘉，昨天下午在出席海峽青年論壇期間，接受部分媒體訪問時說，海峽論壇已經辦了十幾屆了，「我們每一屆都一定會有代表來，因為我們國民黨一直認為兩岸維持和平、維持溝通、維持交流一直都是有必要的」，即使現在兩岸關係不是那麼好，「但是我們覺得維持這種和平穩定的交流還是非常有必要，所以我們國民黨還是很積極的參加（論壇）。」

目前藍營遇上立委大罷免，會不會覺得很有壓力？林祖嘉說，「大罷免當然對我們來講是一個壓力」，但他強調，不能因為這樣子，就說兩岸關係變得不重要或不需要，「應該要有的交流溝通，我們還是要持續做。」

看待兩岸青年交流，他說，國民黨執政時推動兩岸學生交流，那時候最多的一年有4萬多名陸生到台灣。很多大陸學生對台灣感覺很好，同樣的，台灣學生也很樂意跟大陸學生交流，「年輕人是最沒有負擔的，也沒有包袱的。他們交流，其實對兩岸長遠的發展都很有幫助。」

被問到賴政府許多作為似在緊縮民間交流，國民黨可以怎麼促進交流？他說有些事情真的很難，「如果你不執政的話，他（民進黨政府）利用行政的力量，其實我們有時候有一點困難」，但對國民黨來講，能夠做到的就會做。另對於賴政府這一輪政策，包含首度要求地方政府盡量不要參加（勿出席）海峽論壇，還有300多名大陸旅遊業者遭禁止入境台灣，教育部也不希望台灣青年學生到大陸，對此，林祖嘉表示，「這實在是不太好」，他指，尤其像雙邊的旅遊，政府現在把大陸的旅遊業者都擋在外面，「是很可惜的」，對於兩岸彼此促進觀光，對業者其實都有滿大的不利。

他特別提及，學術交流也是，「我們是一個自由民主的國家，學術教育應該也不會牽扯到什麼太多的政治或者意識形態」，「現在很多尤其公立大學的大學教授都不太願意過來，我們覺得是很可惜。」

他直言，現在台方政府這樣子禁止交流，「對兩岸的發展，長遠來講也是不利的。」

至於怎麼看待「館長」到大陸參訪？林祖嘉說，類似這種交流多一點，「我絕對支持」。他指，「台灣現在因為大家不交流以後，很多事情彼此都不知道，然後就有一些網路上的很錯誤的訊息」。他認為，館長的粉絲很多，所以館長過來，可以讓很多人看到真實的大陸是什麼樣子，這其實很好。至於賴政府要他長住，「我覺得這也是笑話」。

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