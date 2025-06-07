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台被續列匯率觀察名單 美暗示順差過大 藍委：賠了夫人又折兵

台灣新聞組／台北7日電
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)

美國財政部5日發布半年期匯率政策報告，台灣續列觀察名單內，這是自2022年6月以來，台灣連續第七次被列為觀察名單。彭博資訊引述經濟學者報導，台幣匯率在亞洲表現名列前茅，仍列觀察名單，將增添台灣外匯當局任務複雜度。

彭博資訊引述經濟學者報導指出，最新出爐的匯率政策報告中，描述台灣政策發展的內容與去年11月的上次報告大同小異，給台灣當局的建議也完全相同，但強調台灣經常帳順差「極高」與貨貿順差「超大」，並提到台幣匯率5月跳升。

這次美國財政部透過匯率政策報告特別提出分析，指5月初新台幣快速且大幅升值有三個原因，一是遇到假日，流動性較差，二是台灣出口商匯回美元，三是外國投資機構匯入資金，在美元供給增加的情況下，台幣升值明顯。

彭博資訊報導，學者提到台灣當局可能已審慎注意到，應避免5月初台幣匯率「閃升」事件重演，隨著透過美元匯率避險成本居高不下，外匯持有者可能必須發展出不同的代理貨幣避險策略。長期而言，兩岸情勢的不確定性仍是台幣首要風險。

台灣中央銀行表示，台灣雖被列為觀察名單，但長期以來與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍在良好的基礎上繼續交換意見。央行表示，此次美方報告向台灣建議密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險，以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

國民黨立委王鴻薇則批評，大家都知道之前新台幣大幅升值是來自於美國的壓力，但現在是賠了夫人又折兵，之前台幣升值，現仍被列為匯率操縱國，所以台幣的升值壓力仍在，「我們已經先跪了，跪了之後，人家還是不放過你」。

匯率 財政部 央行

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