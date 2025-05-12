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美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

政院秘書長率團訪美 擬訂出投資美國目標額

記者陳熙文／華盛頓報導
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行政院秘書長龔明鑫。（記者陳熙文／攝影）
行政院秘書長龔明鑫。（記者陳熙文／攝影）

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他11日表示，政府正盤點對美國的投資，研擬未來訂出目標金額；龔明鑫表示，希望台美之間的合作可以更深入，促成美國的再次偉大。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）11日至14日在美國大華府地區舉行；台灣共計有138家企業、183位企業界代表參與，再度蟬聯最大代表團。

率領代表團參加高峰會的龔明鑫11日與台駐美代表俞大㵢、經濟部長郭智輝和美國在台協會（AIT）處長谷立言、美國商務部國際貿易次長凱洛格（Trevor Kellogg）等人共同出席為台灣代表團舉辦的歡迎酒會，並發表致詞。

正逢美國川普政府祭出關稅政策，並與各國重新談判貿易協議，龔明鑫表示，各家廠商對美國的關稅政策都非常關心，指賴清德總統與行政院長卓榮泰已與企業界交流超過十次，討論議題包括如何促進台美產業合作、互相投資，以及如何拉近美國對台的貿易逆差。

龔明鑫說，如果未來有更多的台灣企業至美國投資，對台美企業界的幫助非常大，也會增加台灣對美國的採購，相信有利於改善台美貿易差額。

針對台灣是否會訂出對美直接投資的目標額，龔明鑫說，政府有這方面的思考，但目前還在討論、盤點的過程中，尚未有具體數字。

龔明鑫也在致詞時表示，台灣政府除了希望企業增加直接投資之外，也鼓勵台灣企業擴大對美國農產品、國防設備等採購，以創造更公平的貿易環境；龔明鑫說，希望台美合作更深入，促成美國的再次偉大。

此外，針對川普政府希望復興美國造船業，台灣如何能夠成為其助力？龔明鑫表示，台灣有相當不錯的造船技術和能力，但量能不比日本和南韓；不過，龔明鑫說，如果美國需要台灣的幫助，台灣願意貢獻其心力。

在台美軍工產業的合作方面，龔明鑫指出，賴清德總統上任後提出五大信賴產業，其中就鎖定建立國防產業自主能量的軍工產業，其中包括打造無人機產業鍊。 

龔明鑫認為，台美可以共同深入來研究如何一起合作，或者共同合作研發軍工產業項目。

龔明鑫以無人機為例表示，美國擁有比較先進的技術，而台灣具備量產的經驗，台美可以把彼此的優勢結合起來，對產業發展和安全議題來說都有很大的幫助。

賴清德 商務部 川普

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