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超商轉為戰時樞紐 藍委批規畫外行

台灣新聞組／台北14日電
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英媒報導全台逾1萬多間的便利商店被評估作為戰時樞紐，在野質疑政策規畫。(記者黃義書／攝影)
英媒報導全台逾1萬多間的便利商店被評估作為戰時樞紐，在野質疑政策規畫。(記者黃義書／攝影)

英國「衛報」報導，賴清德總統的全社會防衛韌性委員會正在評估包含戰爭在內多種緊急狀況及應對，包含將全台逾一萬間的便利商店轉型為戰時樞紐，提供糧食、醫療物資和政府訊息；外媒報導一出，引發在野質疑，

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，政府將這類民生物資必需品地點視為最高機密，立委詢問都未果，外媒居然先知道；國民黨立委馬文君提出五問：「如果通訊中斷呢？電力中斷？道路不通？有人搶劫？便利商店員工守得了？」若如外媒報導，反映政府外行規畫。

民眾黨立委林國成表示，台灣是海島型國家，超商當作戰備補給站，是電動玩具的策略看太多。

總統府發言人郭雅慧昨表示，該委員會開會時有委員分享大賣場在九二一扮演的救災角色，種種意見都是重要參考，但目前政府並沒有具體規畫。

此外，若中國對台發動攻擊，郭雅慧表示，警察不會派往前線，而是協助維持社會治安、管制交通物流秩序，以及關鍵基礎設施防護等重要的國民保護任務。

衛報報導，便利商店在戰時除了透過自有物流系統配送糧食與藥品，還可能設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。

郭雅慧表示，為強化全社會防衛韌性，政府持續就民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全等五面向來盤整與驗證；另外，疫情期間有民間通路業者與志工團體協助配送酒精和口罩，也會將經驗適時納入全社會防衛韌性體制。

郭雅慧表示，會中有委員分享大賣場於九二一救災的角色與經驗，也有委員提議加入民間通路合作，這些意見都是重要參考。

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