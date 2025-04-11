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陸配除籍證明新舉措 陸委會：有安全疑慮等4狀況可改具結

記者廖士鋒／台北11日電
移民署通知陸配跟陸配子女補繳在大陸的除籍證明，相關舉措引起熱議，陸委會10日下午宣布新的舉措，若符合四種類型狀況，則可以用「具結」方式取代補繳除籍證明文件。圖為陸委會主委邱垂正。(本報資料照片)
移民署通知陸配跟陸配子女補繳在大陸的除籍證明，相關舉措引起熱議，陸委會10日下午宣布新的舉措，若符合四種類型狀況，則可以用「具結」方式取代補繳除籍證明文件。圖為陸委會主委邱垂正。(本報資料照片)

移民署近日發出多份通知書，要求陸配跟陸配子女，補繳在大陸的除籍證明，相關舉措引起熱議，有收到通知書的陸配二代表示自己連在大陸有沒有戶籍都不知道。面對各方抱怨與反應，陸委會昨天下午宣布新的舉措，若符合四種類型狀況，則可以用「具結」方式取代補繳除籍證明文件。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上宣布，可以納入替代方案者有四種類型：第一類是赴陸恐有人身安全疑慮者，如政治、宗教因素曾遭迫害，回去可能被捕。第二類是因重大傷病，且臥床、配合醫師療程、身體衰弱或行動不便者。第三類為十年來沒去過大陸者（2015年元旦起），第四類是在大陸出生即返台定居，且主張從未設籍大陸，經主管機關審核確認者。

針對前三項狀況，梁文傑強調，如果未來被查獲仍有赴陸，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明。

本報記者詢問，前三項替代方案的但書，是否未來去了大陸就會被要求補交文件？梁文傑表示，政府針對這些狀況讓其用具結的方式，「免除舟車勞頓」。但如果未來當事人出於什麼原因還是去了，「在主管機關看來，這可能就是跟你當初自稱的情況不一樣，所以這樣的狀況還是會要求你去拿除戶文件」。

在政府昨公布解套方案前，不少年幼即來台的陸配二代也收到通知書，且由於1990年代大陸複雜的戶籍制度與黑戶，根本不清楚自身是否曾設籍。29歲的林先生昨向本報表示，父母離異後早與當初處理他來台事宜的生父失聯，加上有改過名，使得釐清其出生時在大陸狀況，難度又提升不少。

梁文傑昨天透露，「發出的通知1萬2000多份」，這次清查始於疫情期間因應陸配無法返陸的「寬限期」，後來往前追溯。現在政府發通知書要求補件，是「讓想留在台灣的人能留在台灣」，不然實際上是一經發現或檢舉，政府就必須註銷其台灣身分。「法律既然這樣定，我們只能夠從最人道的方式去解決這個問題」。

至於是否會將四項類型常態化作為日後處理的方式？梁文傑則沒有明確回應，僅說「這幾項有些是我們一直在做的標準」。

另外，近日共諜案頻傳，外界及綠委關注是否修法加強政府機構內的忠誠查核與保防機制，陸委會昨表示，對於管制相關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正在研修兩岸人民關係條例。此外，賴清德總統提出「賴17條」的後續修法及法制化，行政院發言人李慧芝說，有合適決策就會向外界報告。

近日傳出總統府諮議、民代助理等涉入共諜案，對於是否研議修法列管中央民代助理為「涉密人員」，陸委會法政處副處長董玉芸昨在行政院會後表示，對於管制有關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正研修兩岸人民關係條例。

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