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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

新系大老籲賴總統 : 該硬就硬 不能讓美國予取予求

記者洪哲政／台北7日電
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民進黨新系大老、國防院前執行長李文忠。（本報資料照片）
民進黨新系大老、國防院前執行長李文忠。（本報資料照片）

美國總統川普對世界各國祭出震憾性的關稅措施，新系大老、國防院前執行長李文忠在好友群組中發文，呼籲政府及政黨必須以維護國家利益及獲得人民信任為優先考慮，「該疑就疑，該硬就硬。台灣必須基於國家利益，不讓川普政府予取予求」。

李文忠發文表示，川普震憾超出全世界的預料之外，行政院盡責地在第二天就召開因應記者會，提出九大面向、20措施，共計880億元預算，協助產業因應衝擊，以安人心，可以看出技術官僚的努力。

但李文忠認為，對此人民不會滿意。政治家首先要提出的是對狀況及風險的說明、後續的發展及衍生的風險，然後提出因應的立場及策略，重中之重是做什麼跟美國談判、做什麼來協助企業面對衝擊。他們欣見蕭美琴副總統的發言展現了政治家的高度,也欣見政府已著手進行。

李文忠稱，他山之石可以攻錯，新加坡被課徵10%關稅，新加坡黃循財總理的發言讓我們見識政治家的謹慎、務實及憂患意識。

對未來台、美關係如何？李文忠說，從政治的角度來看，一美國是台灣主要的安全保護者，中共是台灣唯一的威脅來源，我們只能繼續一面倒。幸運的是，抗中保台對美國至關重要，美國基於其國家利益立場不變。

他進一步說，其次國家安全事務應與經貿爭端分開。以川普政府的發言及政策，勢必衍生「疑川論」、「疑美論」的溫床，政府及政黨必須以維護國家利益及獲得人民信任為優先考慮，該疑就疑，該硬就硬，當然政府理應多慮；盤點台灣擁有的籌碼，綜合考慮國家的利益。如美國商務部長宣稱要從台灣奪回晶片製造業，如符合經濟的規律及企業的利益像台積電擴大赴美投資，我們沒有意見，否則台灣必須基於國家利益，不讓川普政府予取予求。

川普 新加坡 關稅

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