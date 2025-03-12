我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私密照、情書連環爆 金秀賢公司：下周拿證據反擊

蛋價暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨？

台積電和川普誰有籌碼？法智庫：台灣3關鍵「握有強牌」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電logo。(路透)
台積電logo。(路透)

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）12日刊出資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）以「台積電、台灣和川普政府：誰握有強牌？」為題的文章，指出台灣在技術領先、產能布局和與美國企業的依賴上，對於因應隨時變動的白宮仍然握有「強而有力的籌碼」。

杜懋之描述，作為台灣「護國神山」的台積電事實上帶有「美國DNA」，主要客戶蘋果、輝達、超微和高通，全部是美國企業，而台積電高層，創辦人張忠謀、現任總裁魏哲家，均出身美國頂尖大學。

這種與美國的聯繫既是台灣的戰略資產，也是疑慮來源。它強化台灣對抗中國吞併的能力，卻引發關鍵產業被強制外移的擔憂。

杜懋之認為，台積電宣布擴大在美投資的時機，正值台美的戰略關鍵時刻，顯然是川普政府試圖在美烏關係緊張引發質疑之際，對外釋出穩定訊號。而面對川普向澤倫斯基直言「你手上沒有談判的底牌」，台灣可能選擇提前亮牌，以維持主導權並塑造台美關係。

在台積電與台灣政府存在某種戰略協調的假設有多項事實支持的背景下，核心問題在於：台灣願意付出多少換取美國的安全保證？

杜懋之指出，時機是很重要的因素。魏哲家與川普共同宣布的投資，可能無法在川普第2任期結束前看見實際成果。台積電首座美國廠2020年宣布建廠，2024年底才開始量產；2022年宣布建設第2座廠，預計2028年投產；第3廠則預計本世紀完工。

杜懋之寫道：「儘管不斷推進擴張計畫，台灣到本世紀末仍將是台積電的工業核心。即使美國所有建廠計劃順利實現，到2030年，台積電的先進產能中僅有20%位於美國。」同時，台灣將保持技術領先優勢，2025年起，新竹、台南和高雄廠區將開始大規模提升2奈米技術的產能。

預計到川普2028年結束任期，無論關稅水準如何，輝達和蘋果仍將依賴台灣供應晶片。屆時，台灣在2奈米生產上的壟斷地位將達到產能高峰。

儘管台積電在美國設立研發中心引發擔憂，但影響範圍仍然不明確。目前不清楚中心將聚焦半導體價值鏈中的那些關鍵環節，而且它多大程度上從屬於新竹基地。

與此同時，台積電在技術領域依然大幅領先競爭對手，包括三星、ASML和中芯國際，尤其是在使用環柵（GAA）奈米片電晶體的製造工藝和專利方面。此外，台積電計畫2026年推出A16製程，有望突破2奈米門檻；同時，台積電正加大投資與商業化先進封裝技術CoWoS；還有擴大在日本的策略產業合作。

杜懋之指出，直到2028年，如果美國對2奈米和3奈米半導體進口加徵關稅，美國企業將別無選擇自行吸收額外成本，因為屆時這些製程仍無法在美國本土量產。

在台灣，一些人認為，美國企業可能會聯合施壓台積電降低利潤率，利用其市場主導地位來分攤這些額外成本。

但是杜懋之總結道：「無論如何，台積電與台灣仍掌握『強而有力的籌碼』，能夠維持技術領先，避免自身競爭優勢受到削弱。」

台積電 川普

上一則

台大新進已婚醫護要驗孕 遭批性別歧視

延伸閱讀

砸錢互挺？川普剛買特斯拉 紐時爆馬斯克擬捐1億政治獻金

砸錢互挺？川普剛買特斯拉 紐時爆馬斯克擬捐1億政治獻金
路透民調：57%不滿川普政策、7成認為關稅害生活成本提高

路透民調：57%不滿川普政策、7成認為關稅害生活成本提高
一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生
聖派翠克節前 川普會見愛爾蘭總理 又稱「美國被占便宜」

聖派翠克節前 川普會見愛爾蘭總理 又稱「美國被占便宜」

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺