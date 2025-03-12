台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

財政部關務署宣布，根據業者提供資料，合理懷疑大陸進口啤酒已達傾銷及損害台灣產業，將展開反傾銷調查，圖為市售大陸進口啤酒。(記者余承翰／攝影)

在美國對進口鋼鋁製品加徵25%關稅 12日中午生效前夕，台灣財政部 關務署昨天宣布，將對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品和啤酒啟動反傾銷調查。

學者指出，台方可能擔心一旦大陸鋼品無法銷往美國，低價轉賣至台灣，因此提出反傾銷調查。然而，此舉可能影響兩岸關係，若大陸認為台方不友善而祭出貿易報復，甚至取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）讓利，台方可能因小失大。

財政部表示，中鋼、中龍鋼鐵去年提出申請，中鋼指出，大陸涉案貨物出現「豬飼料比鋼價貴」、「熱軋價格被豆粕售價超越」的異常現象，國內業者即使價格一降再降，銷貨量仍大幅滑落。去年上半年和前年同期相比，大陸涉案鋼品市占率成長296%。

這次涉案貨物如熱軋鋼捲等，是建築和基礎設施的重要原料，用在橋梁、鐵路、道路、機場、港口、電力設施等相關建設。熱軋鋼捲也廣泛用於汽車業，涉案貨物主要用於車身結構、底盤和動力系統等。

申請對大陸啤酒課徵反傾銷稅的是台灣釀酒商協會，關務署官員說，協會基於近年大陸產製啤酒持續以低價出口至台灣，其中不乏於大陸設廠的世界啤酒品牌，導致台灣啤酒產業遭損害。2023年10月初至2024年9月底，大陸啤酒進口量16萬3464公噸；去年前九月和前年同期相比，大陸啤酒在台市占率增23.18%。

中央大學經濟系教授吳大任表示，美國打算對進口鋼鋁加徵25%關稅，大陸、日本及南韓 等國業者得找新出路，財政部此時宣布對進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，可能是擔心大陸業者持續低價傾銷台灣。大陸鋼鐵產業規模大，但近幾年房市低迷、鋼鐵需求低，陸業者為維持產能利用率因此持續生產，台灣業者擔心大陸業者未來可能用更低價格賣到台灣，向財政部提出反傾銷調查申請並不意外。

不過，吳大任擔心此舉可能影響兩岸關係，若大陸因此對台灣進行貿易報復，例如針對ECFA取消讓利，台方雖可在鋼鐵內需市場減少來自大陸的競爭壓力，但讓利部分被取消，影響出口到大陸產業，會不會因小失大，台方必須考慮。