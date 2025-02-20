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國務院調整對台論述 中國學者：台灣已淪美國交易籌碼

記者廖士鋒／即時報導
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美國國務院更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，中國學者李振廣認為，這表明美國企圖利用台灣作為籌碼，與中國進行談判，以施加壓力，迫使中國在其他問題上作出讓步。（取材自美國務院官網）
美國國務院更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，中國學者李振廣認為，這表明美國企圖利用台灣作為籌碼，與中國進行談判，以施加壓力，迫使中國在其他問題上作出讓步。（取材自美國務院官網）

美國國務院日前在官網上調整對台論述，受到不少關注，而中國涉台學者解讀，這表明美國企圖利用台灣作為籌碼，與中國進行談判，以施加壓力，迫使中國在其他問題上作出讓步。

據港媒中評社21日報導，對於美國國務院在美台關係事實清單刪除「不支持台獨」，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，理論上這種書面修改具有嚴謹性，美方顯然意識到此舉會引發中國的不滿，並有意為之。

李振廣強調，實際上，這表明美國企圖利用台灣作為籌碼，與中國進行談判，以施加壓力，迫使中國在其他問題上作出讓步。這是川普（Donald Trump）典型商業思維的體現。然而，他也指出，對於中國而言，台灣問題是核心利益，絕不可以作為交易的籌碼。面對美方的一系列「小動作」，中國心裡有底數，同時不會放棄鬥爭和糾正。

李振廣並指出，拉長時間尺度來看，美國政府涉台表述存在「明顯的反覆性」，取決於對北京關係的好壞，以及不同政黨主導下的政策區別。「跟中國關係好的時候是一種表述，而敲詐勒索的時候是另一種表述」。

他認為，美國政府涉台表述的調整是川普政府「另起爐灶」的表現，意在跳出拜登政府的舊軌，這次調整是美國新政府對外政策全面調整的一部分。雖然表述上有所變化，但川普的具體意圖和調整的深度仍待觀察。

李振廣也強調，儘管川普政府調整了涉台表述，但對台政策的調整不可能脫離中美關係的大框架。美國不可能官方承認台灣，也不願承擔中美關係破裂的風險。「川普政府的高調修改無非是要拿台灣問題刺激一下中國，以便討價還價，占些便宜」。李振廣還提醒，與拜登政府相比，川普政府的政策行為較難預測，這無疑增加了台海局勢的不可預測性，對區域和平穩定產生影響。「中方必須堅決鬥爭，糾正川普政府的錯誤」。

他也示警，民進黨政府還在打所謂「民主」等意識形態牌，無異於對牛彈琴，這一招對川普政府「根本就不靈」，若台灣的資源被轉移至美國，其地緣政治價值將大大降低。民進黨政府「正在把台灣推入一條死胡同，不得不任由美國宰割、敲骨吸髓」。

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