冷眼集／賴政府想花大錢買武器 年輕人卻千方百計想逃兵

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，新北地檢署帶回不法仲介李姓、張姓及林姓業者並聲押，新北地院稍早裁定將三人羈押禁見。（記者陳正興／攝影）

面對美國總統川普上台後的變局，賴清德總統日前宣布要增加國防預算 到GDP的3%，路透報導，台灣正考慮向美國採購100億美元武器；諷刺的是，檢警逮捕包括藝人王大陸等多人買假病歷逃避兵役，年輕人不想上戰場的現實，戳破民進黨 抗中保台的泡沫口號。

民進黨政府這幾年強打抗中保台，俄烏戰爭開啟之時，更頻頻以烏克蘭 民眾勇敢奮戰對抗俄國的精神，喊話勇敢的台灣人，不管是假借「黑熊學院」還是「壯闊台灣」等民間社團名義，或無所不用其極想透過警政、宮廟等各種系統推動全民防衛，只因抗中保台需要全民備戰。

曾在川普第一任總統任內擔任國防部部長的艾思博（Mark Esper）2022年訪問台灣時，對台灣國防政策提出多項建議，包括增加國防預算、增強不對稱作戰能力、延長義務役至一年。

蔡政府隨即在2022年九合一選舉後不久宣布，2005年出生的役男，從去年元旦起，義務役從原本的四個月延長為一年。當時蔡英文總統說，烏克蘭人守護家園的意志感動很多人，中國軍演對台威逼更明顯，台灣處在威權主義擴張第一線必須加強國防能力。

國防部當時宣稱將引進美軍最新模組化訓練模式，後來外媒更報導美方派遣200多名訓練教官駐台，協助一年義務役訓練。民進黨政府更屢屢強調備戰才能避戰，能戰才能止戰。

義務役延長為一年才剛滿周年，實際上，就如王大陸等閃兵案所揭露的台灣社會現實，不管是藝人、學霸、富二代或一般年輕人，都有人想方設法不想當兵，光是新北市就有兩百多名超過33歲役男還未服役。

為了逃避兵役，不僅有人花錢買假病歷。坊間更流傳諸多逃避兵役的方式，包括透過減重或增重，讓BMI值不合格，或故意攝取過量咖啡因導致心跳加速、長期熬夜製造健康問題等，只為達到免役或服替代役的標準。更讓協助逃兵成為有利可圖的集團化經營，堪稱台灣另一種特有詐騙集團。

不少家長為了不願孩子上戰場，安排孩子出國就學、就業、移民海外、或隨著台灣科技大廠赴海外工作，除了台灣科技業的發展受國際青睞、高薪等考量外，選擇離鄉背井其實也不乏避險考量，這些都是台灣社會民心所真切的反應。

當民進黨政府一味拉高對美軍購預算，頻頻邀國內外專家討論如何提升防衛韌性，一再用烏克蘭例子高喊能戰才能止戰，但多數民心不想戰、不願戰，年輕人花錢買病歷逃兵雖不可取，但多少反映出當前台灣年輕人，對於抗中保台上戰場的真實態度。