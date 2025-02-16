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巴隆周刊：美對台晶片加稅 不利AI發展

台灣新聞組／綜合報導
巴隆周刊指出，若川普總統對台灣晶片徵收關稅，將不利美國AI競爭。（本報資料照片）
巴隆周刊指出，若川普總統對台灣晶片徵收關稅，將不利美國AI競爭。（本報資料照片）

儘管美國目前在與中國大陸的AI競賽中處於優勢，但中央社引述巴隆周刊（Barron's）分析，美國總統川普威脅對台灣晶片徵收關稅，可能不利美國的AI競爭。舉例來說，瑞銀估計，若川普對晶片徵收50%關稅，可能會導致美企與軟銀集團合資的「星際之門」（Stargate）計畫成本增加1000億美元。

巴隆指出，川普上個月曾預告美國將對晶片進口徵收25%、50%甚至100%的關稅，以促進國內半導體製造。他在13日宣布指示研究對等關稅，雖未提出具體細節，但晶片關稅威脅仍存在。

表面來看，提高關稅似乎可激勵美國國內生產先進晶片，但事實上，未來幾年內，半導體生產並無法轉移到美國。打造晶圓廠大約需要4年，成本高達100億至200億美元。除了資金和時間，技術專業知識也是關鍵因素。目前，只有台積電能生產滿足輝達和蘋果等頂尖業者需求的先進晶片，台積電在亞利桑那州的晶圓廠能夠實現，歸功於台積電派遣台灣工程師在美協助。

巴隆指出，如果美國對晶片加徵高額關稅，最終結果將是製造業者把成本轉嫁給客戶。這將削弱甚至終結大型AI基礎設施項目的資金支持。

川普上任後不久便與OpenAI、軟銀集團、甲骨文等企業共同宣布啟動Stargate計畫，預期未來4年投資5000億美元，在美國建設AI基礎設施。

瑞銀（UBS）估計，Stargate計畫的資料中心支出中，40%將用於AI伺服器機櫃，因此若對半導體產品加徵50%關稅，將使成本增加1,000億美元，因而限制整體支出或可能完全耗盡該計畫的資金。

此外，若美國對晶片加徵關稅，在AI領域投入大量資金的大型科技公司也將大受影響。關稅可能導致美企AI支出無法發揮原本效益，或是迫使企業不得不進一步增加本已龐大的支出預算。

關稅 晶片 AI

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