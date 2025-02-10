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從雙城論壇到台北燈節 綠拒接對岸橄欖枝 辜負人民期待

記者 林佳彣
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台北燈節開展，上海燈組是規模第二大展區，但上海人無法來賞自家花燈。圖為上海燈組。（圖／觀傳局提供）
台北燈節開展，上海燈組是規模第二大展區，但上海人無法來賞自家花燈。圖為上海燈組。（圖／觀傳局提供）

台北燈節熱鬧開展，上海燈組是規模第二大展區，但中央兩度封殺來台大陸官員，上海人無法來賞自家花燈，何其諷刺。即使地方交流再熱絡，賴政府始終「從中作梗」，從雙城論壇一路卡到台北燈節，兩岸冰融遙遙無期。

去年邁入第15年的雙城論壇，陸委會封殺來訪官員上海市台辦主任金梅，但上海市副市長華源仍在論壇宣布推動上海居民赴台旅遊，不到1個月大陸文旅部也宣布恢復上海、福建赴台團旅，不見賴政府接受連續善意的橄欖枝，甚至近期金梅等大陸官員申請來台北燈節，再度被拒於門外。

賴清德總統就職演說曾說兩岸要以對話取代對抗，交流取代圍堵，陸委會也稱樂見陸客來訪，卻祭出種種阻撓，例如陸客踩線團送件遭退，陸委會駁回理由稱「宜經觀光小兩會討論再進行」，顧左右而言他，擺明就是不想開放，刻意設下障礙，又要怎麼重啟討論？

兩岸政治角力之下，台北市長蔣萬安一貫主張「兩岸愈緊張，愈需要交流」，陸方在雙城論壇陸續釋出小貓熊與黑腳企鵝的動物交流、旅遊利台政策等，尤其旅遊業蕭條多時，地方政府與各地業者為此萬事俱備「只欠東風」，好不容易盼到有望春暖花開，等來的盡是各種遺憾與錯愕。

民進黨對兩岸關係倒退，總責怪對岸文攻武嚇，如今陸方釋出善意，卻得不到回音，賴政府成了兩岸對峙「最鷹派」一方，也許成全了綠營選票，受苦的卻是期盼交流的兩岸人民。

雙城論壇 賴清德 觀光

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