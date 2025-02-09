黑白集／綠「雙殺」兩岸交流 連賞對岸凍豆腐

觀光署長周永暉表示，兩岸觀光的質變、量變確實要坐下來談。（記者周湘芸／攝影）

大陸福建、上海旅遊踩線團申請來台，遭觀光 署以「須經小兩會 討論」為由駁回；台北市政府邀上海市文旅局來台參加燈節，又遭陸委會駁回。民進黨政府「雙殺」兩岸交流，交通部長陳世凱還說，希望對岸對小兩會溝通「已讀要回」，不要「就觀光吃豆腐」。

不過，大陸國台辦表示，不反對兩岸旅遊恢復後小兩會溝通，並指去年已同意台旅會訪陸並與海旅會會面，但台方臨時取消小兩會會面。這是誰在狠吃豆腐？

當前AI正夯，對於此事，ChatGPT倒是給了句讓人莞爾卻又不失精準的簡評：彷彿是兩岸關係中一場「你吃我豆腐，我吃你豆腐」的博弈。

台灣觀光慘業期待開放大陸旅遊團挹注，雖然對岸從習近平 「樂見大陸民眾到台灣看看」、開放福建民眾到金馬觀光，到文旅部宣布將開放滬閩團客來台，接連遞出橄欖枝，但賴政府堅持須經小兩會討論，卻又拒絕小兩會會面，擺明只給一塊硬邦邦的「凍豆腐」。

而陳世凱看似無奈的希望對岸「已讀要回」，卻又補上一句「每個國家都有每個國家的規範」，似乎要把兩岸關係框定為國與國關係，對岸又豈會輕易吞下這塊更硬的凍豆腐？

兩岸政府如果死抱政治對抗前提，無論出什麼招，都只會更陷僵局。雙方比賽吃豆腐，人民除了深感疲憊，生計也注定成為這場博弈的犧牲品。