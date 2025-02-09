川普將徵對等關稅台恐入列 台經部次長來美溝通

針對川普要徵收對等關稅，台經濟部長郭智輝表示，已派出次長等高層官員前往華府，與川普周邊人士溝通。（本報資料照片）

美國總統川普 與日本首相石破茂7日在華府 首度舉行峰會，川普在共同記者會表示，將宣布對多國開徵對等關稅 ，使美國與其他國家得到平等對待。川普未直接透露會受到影響的國家，但道瓊子公司「市場觀察」網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，可能目標包括中國、印度和台灣等美國貿易夥伴。

針對川普要徵收對等關稅，台經濟部長郭智輝昨天表示，各種可能的情況都有準備，但現在尚無法透露，目前已派出次長等高層官員，前往美國華府，與川普周邊人士溝通。

川普不斷點名台灣偷走美國晶片產業，且揚言2月18日就徵收100%晶片關稅。郭智輝認為，川普有此想法是溝通不順暢所致，經濟部已派出次長等高層官員赴美，說明台積電與美國是合作關係，美國負責設計與通路，最大的受益者是品牌商，台灣做的是資本支出最高的部分。

郭智輝強調，台灣是憑藉自己的能力，並沒有偷走美國的技術，一開始從美國RCA公司引進半導體技術，台灣是非常尊重智慧財產權，「所有IP（智慧財產權）我們都有付錢，所以偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

郭智輝表示，一路走來這麼久，台灣是美國最好的夥伴，只是在認知上有誤解，不知道半導體製造有高度風險，經濟部將就這部分對美國朋友做更深入的解釋及溝通，希望能有好的結果。

對等關稅是川普第一任和去年總統選戰時的一項關鍵議題，也是華府智庫傳統基金會「2025計畫」的一部分，該部分由川普去年12月任命的高級貿易與製造顧問納瓦羅撰寫。根據納瓦羅對該計畫的分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國和印度，這兩國位於「紅區」。

其次，是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南，這些國家都對美享有非常大的貿易順差；第三層目標則是日本與馬來西亞。納瓦羅也是川普第一任的白宮貿易顧問，「市場觀察」報導指稱，納瓦羅已建議優先針對從中國到大馬這八個貿易夥伴。

納瓦羅在計畫裡寫道，若川普第一任2019年呼籲的一項措施「美國對等貿易法案」得以實施，那川普很可能必須優先與哪些國家談判，可能的目標是那些對美國享有較大貿易順差，並徵收較高關稅的國家或超國家組織。

川普在前年6月、即在野時重申支持對等關稅，他在造勢活動影片中直言，若印、中或任何其他國家對美製商品課100%或200%的關稅，「那我們將對他們課一模一樣的關稅」，以牙還牙、以眼還眼，以關稅還關稅、完全相同。