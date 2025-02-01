新聞評論／開放陸客團救觀光 讓兩岸關係蛇來運轉

大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊。圖為步行於桃機二航廈入境長廊的旅客。(記者黃仲明／攝影)

新春伊始，兩岸風景如何？今年關係兩岸走向的一張晴雨表即是：上海、福建居民來台團隊遊，賴政府放不放行？答案就在賴清德一念之間。對於這一議題，他應作此解：這不只是救不救台灣觀光 慘業的問題，更關係兩岸關係能否停止雪崩。

剛過去的龍年，創下台灣最少新生兒紀錄，還不如前兩年的虎寶寶。一葉知秋，龍年不再吉慶祥瑞，反倒波詭雲譎，一年內被圍島軍演兩次。老百姓不傻，如此讓人憂懼的外部環境，誰想生出戰地寶寶？

現在北京拋出橄欖枝，宣布開放滬閩兩省市居民赴台團遊；陸委會卻以須由觀光「小兩會 」溝通，設下技術關卡，欲迎還拒！國台辦回稱，癥結不在小兩會，而在民進黨當局自身。當年新冠疫情爆發，蔡政府片面禁止兩岸團遊，也沒透過小兩會跟對岸溝通。

兩岸各自彆扭，一個想用「小兩會」創造不用九二共識也能恢復協商的先例，一個則堅守固有立場堅不讓對方達陣。但在僵持之間被架在火上烤的，卻是飢渴交迫的旅宿與餐飲業者，以及命懸一線的兩岸關係。

賴政府要審度的時勢是：北京在川普 重返白宮前三天拋出此一政策，習近平並在當晚與川普隔洋通話。這透露：北京已摸透川普的台海立場，胸有成竹。川普既要北京幫著勸莫斯科和基輔和談，就不可能讓台北在這頭興波生亂。

台灣應對齊的參照座標，就在北方。日本首相石破茂藉外相岩屋毅否定「台灣有事、日本有事」的說法，為盡早訪中鋪路。南韓在尹錫悅受審的亂局中，不忘重啟中斷四年的中韓服貿與投資談判。連一向親美的歐盟執委會主席范德賴恩，都說要與中國展開建設性接觸。既已時移勢易，焉可妄念繼續貪愎拙交？

如今福建與上海已直接出牌，遞件申請於12、13日一前一後來台踩線。賴政府要在虛幻的口號中磋跎四年，還是藉對岸搭起的台階跳出愁牆？答案一目了然。堅持前者，一籌莫展；選擇後者，柳暗花明。

去年既已亢龍有悔，今年應力求蛇來運轉。