我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

在美建晶片廠 台積：66億美元補助陸續到位

台灣新聞組／台北21日電
台積電亞利桑那州首座製造廠已開始生產先進晶片。（中央社）
台積電亞利桑那州首座製造廠已開始生產先進晶片。（中央社）

依據美國晶片法，台積電可獲66億美元（約台幣2173億元）用在美國建造3座晶片廠。台積電財務長黃仁昭說，預期資金在川普政府領導下將繼續到位。

黃仁昭接受美國財經媒體CNBC專訪說，隨著台積電晶片製造廠達成建造和生產里程碑，預期資金在川普政府下將逐步到位。他說，「其實我們第4季就獲得第一批政府資助」，取得15億美元資金。

黃仁昭說，經過一些生產延誤後，亞利桑那州第一座製造廠已開始於去年第4季生產先進晶片。他還說，另外兩座在亞利桑那州的工廠也在興建，預計第2座工廠將於2028年開始運作。

川普在總統選戰中曾公開批評晶片法及其龐大資金，主張關稅更有利於促使晶片製造業移回美國；他還曾指責台灣「偷走」美國晶片產業。

賓州大學裴利世界學院資深專案經理善學（Thomas Shattuck）對中央社說，川普多次直言台灣必須增加國防經費，也說台灣「偷走」美國晶片生意，這些都是新說法。善學說，他預期台灣會在川普上任的前100天或6個月內提出軍購清單，向川普明確傳達訊息：「我們聽到了你的抱怨，並且已有具體應對措施」。

善學說，他預期台灣在川普任內，會就半導體產業合作達成新協議，就像台積電在川普首任內決定在鳳凰城建廠一樣。未來可能是封裝或其他半導體領域廠商，選擇在一個美國搖擺州投資，這符合川普美國優先政策，「台灣加強軍購及半導體產業赴美投資，是最直接回應川普方式」。

川普 晶片 台積電

上一則

新聞評論／民進黨走向「以術治國」 墮落三部曲

下一則

總預算決戰 經濟部補貼台電千億元 藍白全刪

延伸閱讀

川普真會那麼狠？ 紐約華超：中國進口商品近半 成本必會轉嫁客人

川普真會那麼狠？ 紐約華超：中國進口商品近半 成本必會轉嫁客人
川普就職演說 南加華人社區如此評說

川普就職演說 南加華人社區如此評說
川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵
魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務抗中

魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務抗中

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告