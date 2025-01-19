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川普就職台慶賀團無法現場觀禮 訪美政要等行程不變

記者李人岳、蔡晉宇、屈彥辰、周佑政／台北19日電
美國總統當選人川普20日舉行就職典禮，立法院長韓國瑜（右三）18日帶領跨黨派立委慶賀團啟程赴美，強調會一一努力達成預期的目標以及各方的期待。（記者季相儒／攝影）
美國總統當選人川普20日舉行就職典禮，立法院長韓國瑜（右三）18日帶領跨黨派立委慶賀團啟程赴美，強調會一一努力達成預期的目標以及各方的期待。（記者季相儒／攝影）

美國總統當選人川普在就職典禮前夕宣布，受到嚴寒氣候影響，就職大典將改在國會圓形大廳室內舉行，導致台灣慶賀團的行程可能因此受到影響，外交部表示，台方持續與美方就各項行程安排保持聯繫協調，包括台灣慶賀團在內的國際賓客都將無法於現場觀禮，不過台方其他行程都將按規畫進行。

涉外人士表示，代表團赴美不只參與就職相關活動，包括僑界互動、參眾議員交流拜訪等發揮國會外交實質影響力，尤其不公開的美方政要拜訪同為重要。

外交部表示，駐外館處於第一時間掌握情況，並持續與美方就各項行程安排保持聯繫及協調，由於室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此無法於現場觀禮。但在台方與美方積極協調下，台灣慶賀團其他行程都仍將按規畫進行。

對於慶賀團出發前夕出現此一變化，據了解，慶賀團方面原本思考，若無法參加川普就職典禮，是否仍要如常成行？但藍營方面獲悉綠營拍板成行後，即無任何需要考慮之處，決定照常出訪。

據指出，藍營方面評估不論有無參加川普就職典禮，韓國瑜作為現任立法院長，赴美有重大意義，且是進入華盛頓特區，起碼能夠見到美國兩大智庫、聯邦參眾議員及政府官員，這本身便具有重大意義，何況縱然參加川普就職典禮，立法院赴美團的座位也只會在「蛋白區」，與美方官員、參眾議員等等的互動可能更為重要。

川普 眾議員 韓國瑜

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