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韓國瑜19日抵華府慶賀川普就職 僑界400人設宴歡迎

中央社／華盛頓13日專電
立法院長韓國瑜。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

美國總統當選人川普在20日將就職，台灣將由立法院長韓國瑜率跨黨派立委組成的代表團致賀，僑界已安排19日宴請訪團，預估約有400人參加。駐美代表處也將在雙橡園宴請訪團。

韓國瑜與跨黨派立委慶賀團預計18日從台灣出發，直飛紐約後再搭火車至華府。僑界在美東時間19日下午將到火車站迎接，晚間則舉行僑宴，有400多人報名。

慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

這將是第60屆美國總統就職典禮，典禮主題是「恆久民主、憲法承諾」（Our Enduring Democracy: A Constitutional Promise）。

美國總統拜登（Joe Biden）2021年就職時，當時駐美代表蕭美琴獲得主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」的邀請，以外交使節團的身分出席，創下首例。過去台灣慶賀團都是以美國國會議員提供的入場券出席。

川普2017年就職時，台灣由前行政院長游錫堃率團慶賀，團員除立委、游錫堃夫人、還有當時的台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源。

韓國瑜 川普 拜登

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