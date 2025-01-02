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兩岸觀光鬆綁 賴清德拋「小兩會」談判 藍委：陸恐不會接球

台灣新聞組／台北2日電
赴陸旅遊禁團令未解，賴清德總統1日表示，真正阻撓兩岸交流的是中國，並不是台灣。圖為搭機入境桃園機場的旅客。(記者黃仲明／攝影)
赴陸旅遊禁團令未解，賴清德總統1日表示，真正阻撓兩岸交流的是中國，並不是台灣。圖為搭機入境桃園機場的旅客。(記者黃仲明／攝影)

針對兩岸觀光鬆綁進度，賴清德總統昨天在新年談話表示，阻撓兩岸交流的是中國，不是台灣；台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有序的交流，如果中國真的有誠意，他建議可由台灣的文旅會（指台旅會）和中國的海旅會先進行談判。朝野對此正面看待，但呼籲賴總統不要口惠而實不至，國民黨立委陳玉珍說，賴總統為何不直接宣布解除禁團令？這才是非常大的善意。

赴陸旅遊禁團令未解，賴總統說，他要還原事實，去年1月到11月，台灣人民到中國大陸旅遊或進行商務合作人數高達205.2萬人次，中國人民到台灣來只有28.5萬人次，相差非常懸殊。

賴總統說，台灣開放中國學生來台灣就讀取得學位，因為中國沒有開放，目前是零，另外台灣開放中國人民來台自由行，人數到目前也是零，由此可看出，真正阻撓兩岸交流的是中國，並不是台灣。

賴總統表示，如果有機會想問中國，為何中國可以讓他們的人民沒有任何限制到美國、日本等世界各國旅遊，獨獨對台灣採取種種措施，「這真的是對台灣表達善意？難道他們不能一視同仁？」

媒體提問，有愈來愈多國人申請大陸身分證問題，賴總統說，台灣有一句俗語「免錢的最貴」，現在國際上許多民主國家，對中國的留學生、產業投資甚至移民，都採取嚴格管控，在此情況下，中國人民想方設法突圍，甚至以走線、偷渡到民主國家去，追求民主自由、重視人權的生活。

賴總統表示，如果有任何人想前進中國去拿身分證，怎麼看都不值得，這不是很好的主意，千萬不要為了一時的利益走入歧途，因為民主無價、自由不能折現，如果今天走錯了一步路，未來付出的代價一定會更大，讓自己陷入更大的風險。

賴總統說，中國可以大方地跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法；這對兩岸交流合作、取得台灣人民信任，沒有幫助。

對於透過文旅會談判一事，國民黨立委王鴻薇表示，希望賴政府說到做到，去年我們的觀光人數大幅滑落，交通部開出的1000萬觀光人次跳票，只有785萬人次，而在雙城論壇後，上海釋出了相當善意，願意開放上海團來台灣旅遊，「請問一下，賴政府有沒有掌握這一個橄欖枝跟契機呢？」

陳玉珍說，大陸官員不會隨便講一個內部沒有討論過的政策，上海副市長華源在雙城論壇表示將積極推動上海居民赴台團隊遊、國台辦發言人陳斌華說「積極研究」擴大大陸居民赴台旅遊，這些都顯示陸方在釋出善意，可惜陸委會沒有好好接球。

陳玉珍表示，現在變成賴總統拋球，希望大陸也可以考慮一下，但她個人持悲觀態度：「上次陸方丟球我們不接，這次我們丟球，大陸恐怕也不會接，兩岸旅遊業者命運多舛。」

台觀光署表示，目前兩岸觀光旅遊相關規畫基礎上，相關機關準備工作均已就緒，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況或經由觀光小兩會協商，即時相應實施；有關恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

觀光 雙城論壇 國民黨

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