網紅揭逾10萬台人已領大陸身分證 台陸委會揚言嚴查

針對網紅聲稱可能已有10萬多台灣人持有「中華人民共和國身分證」，陸委會警告，政府將嚴格查處，少數有心人士勿以身試法。（本報資料照片）

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」，揭露中共 對台統戰手法，28日晚間刊登第二集內容稱，目前可能已有10萬多台灣人持有「中華人 民共和國身分證」，等同具有台灣、大陸雙重國籍，明顯違反兩岸條例。陸委會29日回應，政府將嚴格查處，少數有心人士勿以身試法。

國人須注意，按現行法規，台灣民眾一旦取得大陸身分，恐將被註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

八炯28日晚間發布的影片介紹了福建台灣青年創業基地，說明大陸如何吸引台灣人到大陸創業，更揭發大陸對台第一線福建省正吸引台灣人到當地辦理「中國身分證」，持證後可安排開發商以免首付方式取得房、車產，也能與福建當地銀行高層合作行超貸詐騙情勢。

影片裡有中間人宣稱，福建各地領證進度依申請件數多寡，快慢不一，據稱廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，漳州申請數較少，可能可以早上辦、下午拿證。

根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第九條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，主管機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

有台灣人私下透露自己已取得「中華人民共和國身分證」，還強調不要在臉書等台灣社群上刊登，以免被台灣「消（中華民國 ）國籍」，當中還提到台灣人現在有「政治任務」。

此外，廈門海峽導報社委委員、社長助理林靖東聽聞陳柏源有意參選議員，建議「真的可以去依附一下新黨或統促黨」。

陸委會29日透過書面表示，政府有注意到28日自媒體片中呈現中共統戰及涉台系統誘拉國人的各種手法，例如在大陸申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等等。

陸委會強調，「這些統戰伎倆，政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。

陸委會表示，這些伎倆都顯示，統戰的核心不是「交朋友」，而是「給利益」，國人對此要有清楚認識。「我們譴責中共相關部門，不要再藉著交流名義，從事破壞台灣安定、分化台灣的醜陋舉措。」