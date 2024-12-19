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新聞評論／中央不能、地方能 珍惜上海交流大禮

聯合報社論
上海副市長華源（右）在台北上海雙城論壇中表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。(本報資料照片)
上海副市長華源（右）在台北上海雙城論壇中表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。(本報資料照片)

在賴政府三卡五卡下終於順利舉行的「雙城論壇」，落幕時，意外收到上海副市長華源帶來的大禮：恢復上海團客來台旅遊。此舉，也為因疫情中斷4年多的陸客來台觀光，重新打通經脈。對此，萎靡多時的台旅業者備感振奮，陸委會及觀光署也表示歡迎。更重要的是，兩岸藉由觀光恢復交流，有助化解海空機艦對峙的敵意與僵局。

上周一度傳出陸委會企圖封殺雙城論壇，但因會議已箭在弦上，最後僅封殺了102名代表團中的11人，包括上海台辦主任金梅、副主任王立新及9名隨行媒體記者。據傳，主因是陸委會要求在開會期間與上海台辦代表私下會面，希望商談營救被捕的一貫道信徒之事，遭對方以「非自身業務」拒絕。陸委會一怒，便使出封殺金梅等人的絕招。此事陸委會雖已否認，但會前臨時封殺卻是不爭的事實。

不僅如此，海基會秘書長羅文嘉也向台北市長蔣萬安喊話，希望他能藉雙城論壇向陸方遊說，幫忙解救3名被扣的一貫道信徒，包括去年在上海被捕的八旗文化總編輯富察。海、陸兩會如此千方百計亂搭，除暴露自己已失去對岸溝通管道，難以行使其職務功能；又把不相干的事務強加於他人，更是顢頇到極點。在這種情況下，華源依舊帶著善意，攜來開放上海團客的大禮。兩相對照，號稱民主體制的台灣高官，反而顯得專斷無能。

上海市為何把開放團客的消息選在「雙城論壇」宣布，而不是先行與陸委會或海基會私下會商？其中，除了層級與職位的「對等」外，主要原因是，台北、上海雙城的交流由來已久，雙方具有平等和互信的基礎，是個可以充分表達善意的場域，而不必擔心遭到片面放話、抹黑、打臉。事實上，民進黨政府對付在野黨或黨內異議者動輒謾罵中傷，政治上幾乎不可能與對手有平等、理性的交往。在這種情況下，上海市自然願意選擇在光明正大的場合釋放善意；何況，台北市有7成多的民意支持兩岸交流。

大陸福建省開放對金、馬小三通後，對台灣離島的觀光經濟助益頗多，台灣觀光業者莫不期待能迎來更多陸客。上海市有2500萬人口，居民的經濟能力普遍更強，也更具國際觀。由上海團客先行，對台灣的觀光業自然是一個好的起點；對撫平兩岸日漸升高的仇恨值，也是個較謹慎的測試。當年台灣大規模開放陸客，因品質良莠不齊及旅遊業者壟斷行程，影響到本地民眾的觀光樂趣，社會上迭有怨言。如今，兩岸各經4、5年起浮沉澱，民眾心情已有變化，兩岸觀光由上海市民領頭重返台灣，是個有序開展的契機。對此，觀光業者要做好軟硬體服務，政府和民間要做好心理準備，才能迎來後續大陸更多城市的開放。

在賴政府各式的卡關阻攔中，華源帶來上海開放團客的好消息，是個意外驚喜。雙城論壇的多年積極經營，終於使「城市交流」開出花朵。這項「中央不能、地方能」的成果，並不是市長蔣萬安有什麼特殊手段或魅力，他只是積極保持溝通善意，低調承受不同政治壓力，設法讓雙城論壇開成；最後，終於在兩岸亟需的交流突破上扮演了角色。

華源這次宣布開放上海團客來台，當然經過中共中央的同意。據稱，居間扮演穿梭角色的，正是這次被陸委會封殺的上海台辦主任金梅。陸委會先前一路貶抑、打壓雙城論壇，如今看到此會推進了它自己無力成就的任務，會不會感到有些羞慚？更重要的是，民眾看到兩岸政策5年繞了一個大彎仍回不到原地，應該驚覺：兩岸善意全在一念之間！(轉載自聯合報社論)

觀光 雙城論壇 蔣萬安

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