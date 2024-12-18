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參院通過國防預算 框3億美元強化台灣安全

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參院18日通過2025財年國防授權法（NDAA），下一步將送交白宮，等候總統拜登簽署立法。(聯合報系資料照片)
美國聯邦參院18日通過2025財年國防授權法（NDAA），下一步將送交白宮，等候總統拜登簽署立法。(聯合報系資料照片)

美國聯邦參院18日通過2025財年國防授權法（NDAA），下一步將送交白宮，等候總統拜登簽署立法，這也將是拜登任內最後一部國防授權法；法案除提高美軍待遇外，還包含投資嚇阻中國，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議。

繼眾院11日表決通過國防授權法後，參院18日以85票贊成、14票反對表決通過；這部法案長1800多頁，為明年度國防預算匡列8950億美元，國會還需在明年9月底前通過撥款法案，提供資金。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這部法案對中國採取強硬立場，包含促進人工智慧（AI）對國防的應用，並強化美國在AI範疇對抗中共的優勢。

參院軍事委員會主席利德（Jack Reed）表示，北京在軍事和經濟層面，不斷加大對美國及盟友咄咄逼人的行動，美國必須堅決應對。

最新法案將為太平洋威懾倡議（Pacific Deterence Initiative）提供156億美元，並為印太司令部在拜登政府預算編列的基礎上，增加超過4.9億美元；法案要求制定在日本建立聯合部隊總部的計畫，強化與印太盟友的合作，包含澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、美日韓三邊夥伴關係、美菲聯盟及美台夥伴關係。

此外，法案要求五角大廈向國會報告中國、俄羅斯、北韓及伊朗之間持續增加的軍事合作。

針對台灣，法案提到要成立台灣安全合作倡議，授權國防部最多投入3億美元，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，從反艦飛彈、雷達、海岸防禦到無人機能力等皆有涵括。

法案授權國防部及國務院從庫存撥出防禦物資及服務給台灣，且對於同樣軍援台灣的外國合作夥伴，美國也可以撥補同等物資給這些夥伴；法案授權美台共同建立軍事創傷聯合護理計畫。

法案要求美國、歐盟與英國定期磋商，協調應對北京犯台、海上封鎖台灣、奪取外島等情境；法案也要求總統向參眾兩院外委會報告，說明解放軍封鎖或隔離台灣30天及180天時，所產生的經濟衝擊。

參院 拜登

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