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惠台加快落實 上海副市長華源：兩岸同胞從來都是一家人

記者楊正海／台北即時報導
雙城論壇登場，上海副市長華源致詞。(北市府提供 )
雙城論壇登場，上海副市長華源致詞。(北市府提供 )

雙城論壇17日上午登場，上海副市長華源致詞指出，兩岸同胞從來都是一家人，越走越近，越走越親，台胞福祉更有保障，他也表示，上海市台灣同胞投資權益的保護規定，上海惠台55條等法規政策正在加快的落實，很高興的看到廣大台胞在滬投資得到了更好的發展，也有許多台胞，都已經把上海作為心目當中的第二家鄉。

華源指出，上海、台北城市論壇已經連續走過了精彩的14年，這是互學互鑒的14年，也是合作共有的14 年。第一是合作領域日益拓展，兩市是已經累計簽署了45項交流合作備忘錄，持續推動經濟教育環保等領域的務實合作，特別是在去年兩市簽署的綠能永續，會展行銷、羽毛球運動等合作協議，已經得到了積極的落實，有利促進了是多領域的交流互動。

二是合作成效持續的深化企業投資，不斷加碼；他說，已經有包括台北企業在內的2.3萬家的台企落戶上海，深耕上海，經貿合作走深走實，就在上個月，有22家台企精彩亮相，文化交流精彩豐盛，上海花燈已連續10年參加了台北的燈節，上海的龍舟隊「也在台北與我們島內的同行競技」

三是人員的往來更加密切，從上海口岸到訪中國大陸的台胞已經超過了50萬人次，其中台灣青年20多萬人次，還有近100萬台胞，是首次來到大陸，兩岸同胞從來都是一家人，常來常往越走越近，越走越親。

華源說，第四是台胞福祉更有保障，上海市台灣同胞投資權益的保護規定，上海惠台55條等法規政策正在加快的落實，很高興地看到，廣大台胞在滬投資得到了更好的發展，也有許多台胞都已經把上海作為心目當中的第二家家鄉。

華源表示，今年的論壇，以智慧治理、永續未來為主題，充分體現兩市人民對融合發展的熱誠期盼，對城市未來發展的美好期待。上海與台北同為現代化的大都市，城市的數字化轉型、綠色低碳轉型、精細化治理等方面，都是兩兩市的話題。

他說，衷心的希望雙方能夠以此次雙城論壇為契機，進一步深化的交通水務，醫療、生態、文化等領域的多元務實的合作，形成更多的合作成果，更好的促進兩市互利發展，也期待兩岸的業內人士在深入研討的基礎上，凝聚更多的共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多的智慧，自2001年，雙城一路走來，已架起兩個城市之間的彩虹橋推動，上海與台北越走越親，越走越近。

雙城論壇

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