陸男搭郵輪經花蓮近海發病 兩岸接力完成救助

湖北宜昌市民劉某14日在兩岸醫護人員幫助下，回到湖北。（中新社）

近期兩岸關係因共軍 軍事行動，和雙城論壇 舉辦波折之際，發生一起兩岸合作醫療救助的暖心故事。據大陸官媒中新社報導，湖北宜昌市民劉某10月搭乘郵輪，從香港 前往宮古島旅遊，行經花蓮附近海域時突發疾病，經多方協調後，就近送往花蓮慈濟醫院治療，經過近兩個月，14日順利回到湖北家鄉，為此次救助畫下圓滿句點。

據中新社，今年10月11日，湖北宜昌市民劉某搭乘郵輪從香港前往日本宮古島旅遊，10月13日晚間，郵輪行經花蓮縣附近海域時，劉某突發疾病，經簡單救治後，仍有生命危險。

因此，郵輪發出求救訊號，台灣方面也積極回應，派出直升機將劉某就近緊急送往台灣花蓮慈濟醫院治療。

據報導，湖北宜昌市台辦和湖北省台辦透過多種管道，請託花蓮縣議員吳建志協助處理此事，過程中，請立法院國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣縣長徐榛蔚辦公室幫助協調醫院救治事宜，協助家屬辦理入台證件等；慈濟醫院也對劉某展開治療，經過兩次手術後脫離生命危險。

報導稱，因種種原因，家屬的赴台證件辦不下來，因此，在上述各方人士共同協助下，經過近兩個月的治療，慈濟醫院醫護人員12月14日在吳建志的陪同下，將劉某送回大陸，為這場兩岸共同努力的救助行動畫下圓滿句點。