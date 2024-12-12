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雙城論壇黑名單曝光 上海台辦主任不能來、陸媒全封殺

記者楊正海、李承穎／台北即時報導
上海台辦前主任鍾曉敏曾訪台。(報系資料照)
上海台辦前主任鍾曉敏曾訪台。(報系資料照)

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件；據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位中國大陸媒體記者直接「審核不過」，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。

上海市台辦新任主任金梅，今年9月到任，她此前擔任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。

具上海台辦主任身分的大陸人士，曾有訪台紀錄，金梅的前任鍾曉敏，今年6月中旬曾以上海台辦主任身分，率上海訪問團至台北，為雙城論壇探路，除拜會台北市長蔣萬安，鍾曉敏還考察台北環保、社會、文化等市政建設。

鍾曉敏也是2020年新冠疫情後首次有上海市台辦主任來台，當時大陸影星胡歌還與鍾曉敏搭同一班飛機抵台，被認為稍微緩和了當前兩岸關係緊繃氛圍。

據指出，今年9月就任的上海市台辦主任金梅，以及9名陸媒記者原本要隨團，但已得知的消息卻是這10人審核未過，陸委會也未告知是否要這些人補件等方向，形同「直接封殺」。

據知情人士指出，令人納悶的是「媒體為什麼也不行？」雙城論壇原是一盤中央、地方，以及台灣、大陸互利的好棋，卻在中央頻下指導棋下，已快變成死棋，就如同金門陸艇事件一樣，「成事不足、敗事有餘。」

陸委會昨表示，前天就公布雙城論壇同意函給台北市政府，也確認市府已經收到，並特別在函中提到「補件」的相關資料。但北市府至昨晚為止，仍沒有收到補件公文；也就是說「哪些人可以來、哪些人不能來」所要求的補件，北市府都還沒收到陸委會的公文。

陸委會副主委梁文傑。(報系資料照)
陸委會副主委梁文傑。(報系資料照)

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