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黑白集／周杰倫「國風」 打臉綠「本土化」

黑白集
周杰倫大巨蛋演唱會，引爆熱潮。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫大巨蛋演唱會，引爆熱潮。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫大巨蛋演唱會，引爆熱潮。場外「歌迷求票」成焦點，場內匯集樂壇、政壇、體育界等知名人士「朝聖」，見證出道廿多年的周杰倫不但穩居「華人頂流」，「亞洲天王」地位亦無可撼動。

與「本土化」風向不同，周杰倫不少膾炙人口作品，是從中國文化取材。例如青花瓷、東風破、菊花台、蘭亭序等，兩岸歌迷都耳熟能詳。其中，「本草綱目」更赤裸裸諷刺「崇洋媚外」。他也多次霸氣發言，強調中國文化主體性，從而推波助瀾大陸「國風」熱潮。

周杰倫也是少數遊走兩岸、卻鮮少被出征的台灣藝人。二○一九年，曾有大陸網友質疑周杰倫「過氣」、「流量不高」；結果對岸歌迷大串聯，將周杰倫送上流量榜首。在台灣，綠營屢屢出征「親中藝人」，卻始終不敢對周杰倫下手。如果說兩岸有「周杰倫共識」，並非虛言。

其中緣由，不難理解。大陸影視圈偶像化、空洞化，周杰倫彌補其不足。至於台灣，近年「反中」主要為「反統戰」，而周杰倫用「中國文化」為武器，從台灣紅到大陸，再紅到全亞洲，這是誰統戰誰？綠營被狠打臉，只好默不作聲。

政治對立，讓兩岸交流愈走愈遠；「本土化」，則讓台灣影視歌愈走愈窄。周杰倫在台暴紅，並靠著實力「文化入侵」大陸；但是，下一個周杰倫在哪？

周杰倫 華人

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