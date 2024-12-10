準備軍演？中國在沿海畫7保留空域 台灣軍方設應變中心

中國畫設空域 是否軍演受矚 (聯合報)

台灣賴清德 總統結束出訪南太行程後，中國宣布在東南沿海劃設七處「保留」空域，外界關切下一步是否發動對台軍演？據台灣國防部 最新統計，當地時間9日到10日清晨為止，發現47架次解放軍 機、12艘軍艦及9艘公務船持續在台海周邊活動。

台軍方強調，運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

台灣國防部9日中午發新聞稿表示，針對解放軍宣布9日至11日於閩浙以東空域開設七處「空域保留區」，國防部已完成應變中心開設，指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備，並秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應處。

上月27日路透報導，台灣國安官員透露，解放軍可能在賴清德總統返台時舉行「聯合利劍2024C」軍演。路透9日再報導，台高階國安官員宣稱，解放軍在台灣周遭海域、東海及南海部署近90艘艦艇，約三之二是軍艦，規模更勝前兩次軍演。

解放軍未對是否舉行演習回應，但中國民航部門於9日晨6時發布飛航通告(NOTAM)，宣布將在東南沿海開設七處「空域保留區」(Reserve Area)，時間為9日6時至11日20時。七處區域範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西，各保留區範圍間刻意為多條民用航路留出空隙，且該通告僅為預告「保留」而非立刻生效限制，保留區範圍內的M503航路9日照樣有大量民航機使用。

台灣國防部說，軍方運用聯合情監偵手段，同步掌握解放軍船艦編隊及海警船分別進入台灣周邊海域及西太平洋區域執行遠海長航，台軍方協同海巡綿密監控應處並同步啟動備戰操演，各外離島部隊提高警覺；9日並公布解放軍動態稱，過去24小時偵獲中國軍艦七艘、公務船三艘，軍機出海十架次，越過中線六架次。

台灣海巡署表示，6日凌晨起陸續偵獲中方海警船異常動態，海警2901號繞行台灣海峽南海域、1301與1302號自東北海域南下，到達綠島東北東方50至60浬海域滯留；9日新增四艘海警船編隊向台灣西南海域航行，均未進入台方禁限制水域。

中國外交部發言人毛寧9日舉行例行記者會，針對外媒提問「台灣國防部今表示，台灣附近海域發現中國軍艦和海警船，限制中國沿海部分空域，是否正在台島附近進行軍事演習？」毛寧重申台灣是中國領土不可分割一部分，未直接回應是否軍演。

中國國防部、解放軍東部戰區、四大軍種都沒發布軍演消息，福建海事局旗下七個分支局、浙江海事局旗下六個分支局都沒發布軍演「航行警告」，民航局也沒相關公告，閩粵一帶機場航班正常。