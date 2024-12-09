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台網紅遭爆被收買搞統戰 林佳龍：台灣要做好因應和防範

記者鄭媁／台北9日電
網紅八炯（右）、歌曲「中國老總」原唱陳柏源（左）。（中央社）
網紅八炯（右）、歌曲「中國老總」原唱陳柏源（左）。（中央社）

YouTuber「八炯」拍片揭露中共收買台灣網紅議題引發熱議。台灣外交部長林佳龍9日在立法院表示，台灣是民主開放的社會，相對保障資訊自由，如何做好避免被資訊操弄，進而影響選舉結果或民主運作，政府要做好各種因應和防範。

林佳龍9日列席立法院外交及國防委員會，會前受訪表示，中共操縱輿論，包括境外資訊的操弄，在國際上也成為大家普遍關心的問題，也都很關注台灣。面對這些境外資訊的操控，現在又透過培養境內網紅、社群媒體的意見領袖，政府也要做好各種因應跟防範，特別是在未來的媒體識讀。

林佳龍說，台灣與國際上密切有在開會或分享經驗，共同來因應，包括最近羅馬尼亞大選期間的資訊操弄。

此外，南韓政局動盪，外界憂心未來美日韓同盟是否會有變數。林佳龍表示，今年不單是選舉年，很多國家的政府有輪替，甚至政局動盪，政府都密切因應。因為同屬於第一島鏈，互相會有影響，這方面台灣在外交上與友盟，特別是美日澳紐，甚至包括菲律賓、南韓，可以說是休戚與共，政府密切關注並做好因應。

林佳龍表示，台灣駐南韓代表處都有與朝野政界保持聯繫，掌握政局發展。另針對民進黨團在社群發布的附和戒嚴文，登上韓、日媒報導，林佳龍說，在台韓之間目前並沒有針對這些爭議形成溝通討論。

南韓 中共 社群媒體

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