賴未訪巴拉圭 陸先挖牆角 藍：北京大動作送訊息給台灣

賴清德總統出訪過境關島，與美國聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）及聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等數名跨黨派議員通話。(圖／總統府提供)

賴清德 總統日前展開訪太平洋友邦，未來還計劃出訪中南美洲。根據陸透社報導，台灣南美洲友邦巴拉圭5日驅逐中國外交官，理由為「干涉巴國國內事務」。台灣駐巴拉圭大使館表示，該名中國外交官企圖說服巴拉圭政治人物背棄台灣，改與中國建交。對此，國民黨海外部主任陳以信今天分析，北京的大動作是送訊息給台灣，賴清德沒先去中南美洲，北京就趁機會在美國後院挖牆腳了。

賴清德11月30日下午啟程前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦國家，今日將結束行程返國。對於賴清德首次出訪的評價，陳以信表示，賴清德首度出訪並未前往中南美洲、未能過境美國本土，外交起手式已輸前總統馬英九、蔡英文 一大截。

陳以信表示，賴清德此番出訪南太地區三友邦，主要用意應在維繫我國碩果僅存的邦交 關係，但刻意過境夏威夷與關島的「繞路外交」，證明賴總統是醉翁之意不在酒，一再強調突破蔡英文先前過境兩地規格，只是想要強調他能掌握台美關係，但實際上從首度出訪未能前往中南美洲，未能過境美國本土，賴總統過境外交的起手式就已輸馬英九、蔡英文一大截。

陳以信認為，尤其吐瓦魯的對台態度年初時出現鬆動，賴清德這次卻只在吐瓦魯停留短短7小時，連過夜都沒有，如何凸顯台灣對台吐邦交關係的重視呢？賴清德是外交新手，當年蔡英文派他去宏都拉斯穩固邦交，結果隔年宏都拉斯就與台灣斷交，這次賴清德旋風造訪吐瓦魯，希望未來不要變成是最後造訪該國的台灣元首。