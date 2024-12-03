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裴洛西與賴清德通話 挺台參與國際組織 談台美雙重課稅

特派記者周佑政／檀香山報導
中華民總統賴清德(右)過境夏威夷，1日與美國聯邦眾院前議長裴洛西通電話；台北駐美代表俞大㵢(左)、外交部長林佳龍(中)也在場。(圖／中華民國總統府提供)
中華民總統賴清德(右)過境夏威夷，1日與美國聯邦眾院前議長裴洛西通電話；台北駐美代表俞大㵢(左)、外交部長林佳龍(中)也在場。(圖／中華民國總統府提供)

中華民國總統賴清德出訪過境夏威夷，當地時間1日上午與美國眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)等政要通話或視訊。台北總統府發言人郭雅慧轉述，賴清德與裴洛西談及台美雙重課稅；裴洛西則表示，台灣在美國國會享有跨黨派支持，她也提到支持台灣參與國際組織。

台北總統府方面並未公布賴清德與裴洛西以外人士的通話資訊，但據了解，賴清德循往例在元首過境美國時與美方政要通話，對象包括長期友台的數名國會議員，他們大多提及台美共享自由、民主等價值，且美國對台灣的支持是跨黨派共識。

郭雅慧表示，賴清德與裴洛西通話約20分鐘，雙方針對半導體、AI產業及中國對台軍事威脅等議題交換意見。裴洛西表示，歡迎賴清德造訪美國，也再次祝賀他勝選，預祝他此行訪問三個太平洋友邦及再過境關島一切都能順利，她希望下次有機會與國會同事跟賴清德互動。

郭雅慧說，雙方也談到台美雙重課稅，裴洛西提及避免雙重課稅的重要性，希望協助台灣，趕快完成立法。

財政部官員說，雙方財政部近期就台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會也正積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。

談到台灣重要性，裴洛西讚揚台灣人民非常有勇氣，尤其是對自由民主的承諾及經濟發展的成功，她認為在印太區域若沒有台灣，對區域安全與全球經濟會帶來難以想像的後果。

郭雅慧轉述，裴洛西也表示支持台灣參與國際組織，她曾向世界衛生組織(WHO)洽提，未來也會持續幫助台灣在各式國際組織的參與。

另外，賴清德於當地時間1日下午參訪電影「侏羅紀公園」拍攝地「古蘭尼牧場」；根據總統府提供的拍攝畫面，賴清德由牧場總裁摩根陪同乘坐多功能越野車參訪侏羅紀世界碉堡、電影「金剛：骷髏島」拍攝地點及低地營區，感受當地文化歷史風貌。

訪團在當地時間2日清晨5時20分搭機離開夏威夷，前往此行將訪問的第一個太平洋邦交國馬紹爾群島，將會晤馬國國會議長瓦西、在國會發表演說，並會晤馬國總統海妮及內閣部長。賴清德也將出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式，以及「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」成立剪綵。

賴清德 裴洛西 財政部

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