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美新舊政權交接敏感期 賴清德過境「零意外」

特派記者周佑政／檀香山即時報導
中華民國總統賴清德(左)30日率團出訪台灣的太平洋三友邦，出發前在桃園機場表示，此行過境夏威夷及關島，感謝美國政府協助得以順利成行。(記者黃仲明／攝影)
中華民國總統賴清德(左)30日率團出訪台灣的太平洋三友邦，出發前在桃園機場表示，此行過境夏威夷及關島，感謝美國政府協助得以順利成行。(記者黃仲明／攝影)

中華民國總統賴清德就任後的首度元首外交30日啟程，正值美國新舊政權交接期，賴清德選擇訪問南太平洋三友邦，涉外人士指出，過境夏威夷與關島，台美雙方事前有默契，一方面循例讓中華民國總統依安全、尊嚴等原則過境，也能避免過境美本土的高度政治敏感。

賴清德就任後，國安與外交團隊循例評估總統出訪事宜，兩大規畫方向，分別是訪問中南美洲友邦、過境美國本土，及訪問太平洋友邦、過境夏威夷；但據了解，因為過去幾個月適逢美國大選，加上賴政府希望執政初期內政為優先，因此出訪事宜僅止於評估作業。

美選落幕後，台北積極規畫元首出訪事宜，但因美國政黨輪替，正值新舊政權交接敏感期，加上太平洋三友邦元首5月來台參與賴清德就職典禮時，力邀賴回訪，且賴清德高度重視太平洋戰略與民主盟友，執政高層最終拍板訪問太平洋友邦，並過境夏威夷與關島。

國安人士表示，美國新舊政權交接，確實是台北評估元首出訪與過境事宜的因素之一，台美雙方都有高度默契；至於在野黨有些酸言酸語，質疑未過境美國本土，「這是沒有常識的說法」，訪問南太友邦這條路徑，本就不會過境美國本土。

國安人士說，即使現在是美國政權交接期間，美方仍悉心安排賴清德總統過境事宜，證明從蔡政府到賴政府，台美關係友好，雙邊溝通十分密切且順暢。

賴清德首次出訪美中台都高度關注，一位涉外人士直言，不會有任何「意外」，拜登政府循例安排台高層安全、尊嚴、便利、舒適等過境原則，賴清德訪問與過境期間的各式交流，也將「穩健踏實」。

賴清德 夏威夷 中華民國

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