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評／逐顆檢查馬鈴薯？卓榮泰再次信口開河治國

聯合報主筆室
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馬鈴薯進口檢疫新規放寬引發疑慮，行政院長卓榮泰（中）表示發芽馬鈴薯絕對不會進入市...
馬鈴薯進口檢疫新規放寬引發疑慮，行政院長卓榮泰（中）表示發芽馬鈴薯絕對不會進入市場，「我們會整櫃檢查、每一顆拿出來檢查」。（記者林澔一／攝影））

在台美經貿談判的迷霧中，人民原以為換來的是對等的尊嚴與實質的紅利。然而，隨著「加工馬鈴薯」檢疫條件的修訂細節逐一曝光，民眾才驚覺，原來在政府口中那位「談判高手」帶領下，台灣換來的竟是食安防線的棄守，以及行政院長卓榮泰那近乎荒唐的「每一顆拿出來檢查」的愚民承諾。

回顧談判之初，政府側翼與官媒大肆宣傳經貿談判代表辦公室的談判手腕，將其塑造成守護台灣利益的鋼鐵堡壘。現實卻是，台灣在馬鈴薯檢疫標準上出現令人費解的退讓。根據最新修訂，進口加工馬鈴薯若發現發芽或發霉，不再採取過去「整批退回」的嚴格標準，而是改為「該批選別後棄置發芽部分」。

黃國昌昨日更爆料，在台美相關經貿規範調整過程中，農業部修改了進口馬鈴薯發芽即不得輸入的相關解釋，意即台灣在馬鈴薯進口時的把關邏輯發生變化，改由後續端檢視後若發現發芽，才針對問題顆粒處理，而非第一時間整櫃攔截。

這在物流實務上意味，只要在邊境海關未能抓出的發芽馬鈴薯，即可能隨著整批貨物流入加工廠，最後進到台灣人的肚子裡。面對民間與學界的強烈質疑，政府的第一反應不是檢討標準，而是動員側翼進行大規模「洗地」。

從國內到海外，各種接力的論述不斷湧現，甚至公然挑戰「發芽馬鈴薯有毒」的科學常識。側翼們言之鑿鑿地稱國外發芽馬鈴薯也能吃，試圖顛覆國人從小到大的健康認知。然而，諷刺的是，這群鼓吹「安全」的人，卻沒有一個敢在鏡頭前直播吃下發芽的馬鈴薯。「我說安全，你先吃」，無異把別人當儍瓜，加深民怨沸騰。

面對立法院的質詢，卓榮泰為了平息怒火，竟在國會殿堂上誇下海口，宣稱會要求海關「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」。這番言論，稱不上展現決心，而是徹頭徹尾的「常識災難」。

一個海運貨櫃動輒數十萬顆馬鈴薯，即使是動用科學儀器，請問行政院，要動員多少人力、耗費多少時數，才能完成「每一顆」的翻動與檢視？其次，實際的抽檢率與人力編制，卓院長難道全無掌握？這種隨口胡謅的保證，除了搞瘋基層公務員，更是在嘲笑全民的智商。

卓院長的這種「邏輯轉彎」並非初犯。針對廚餘處理問題，他曾拋出「把食物吃光就不會有廚餘」的說法，隨即引發網民嘲諷：難道魚刺、骨頭、榴槤殼也要吞下去？這種「解決不了問題，就解決常識」的治國風格，讓行政院淪為笑柄。

當國際政治與經貿現實逼使台灣必須在某些規範上接軌時，政府應當誠實告訴人民：風險在哪裡？配套補償是什麼？而不是先用宣傳塑造「談判英雄」，後用側翼「顛覆常識」，最後再由院長用「一顆顆檢查」這種荒謬的謊言來收尾。

發芽馬鈴薯含有茄鹼（Solanine，又稱龍葵鹼），這是具備神經毒性的科學事實，不論側翼如何洗地，都不可能變成健康食品。卓院長與其在國會瞎掰要演一齣「愚公移山」式的檢查大戲，不如老實承認檢疫人力的不足與標準放寬後的風險控管漏洞。

一個成熟的民主國家，官員必須用數據說服，用機制保護，而不是用口水愚弄人民。如果「每一顆拿出來檢查」是卓內閣的施政準則，那麼請院長先從示範如何檢查完一個貨櫃開始，否則，這只是一顆顆包裝精美、內裡發霉的政客謊言。

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農業部 卓榮泰

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