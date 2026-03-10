我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

華郵：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

遭爆重金包養網紅 台議員梁為超亮身分證自清：已離婚2年

記者周嘉茹／桃園報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁為超亮出身分證，可見配偶欄已空，證明自己為單身身分，感情生活屬於個人的私領域，謝謝外界的關心。(市議員梁為超提供)
梁為超亮出身分證，可見配偶欄已空，證明自己為單身身分，感情生活屬於個人的私領域，謝謝外界的關心。(市議員梁為超提供)

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此梁為超今回應，目前是單身的狀態，感情生活屬於個人私領域，為民眾服務、做好本職的工作才是最重要的。

據鏡週刊報導，梁為超於桃園市青埔二街承租月租5萬元(台幣，下同，約1570美元)的豪宅做為愛巢，且每月支付20萬元(約6287美元)給許玲玲做為生活費。梁疑似常利用行程空檔，前往租處與許玲玲見面，情人節還會帶女方到北市高檔餐廳約會，若梁未出現，許玲玲平常幾乎沒工作就不出門。

據知情人士表示，梁許2人是飯局上認識，梁為超對她一見鐘情，哪怕許當時已有交往4年的男友也不放棄，花錢送禮從不手軟，只要她撒嬌要求，GD、蔡依林的門票都能為她搞到。許玲玲一開始還會把梁的訊息轉傳給男友自清，嫌梁太煩，然而最終許玲玲還是敗在梁為超鍥而不捨的金錢攻勢下，琵琶別抱。

對此梁為超今回應，已於2年前與前妻完成離婚手續，目前是單身的狀態，去年透過朋友介紹認識許小姐。他尊重外界的關心，但單身之後的感情生活屬於個人的私領域。身為民意代表，他認為最重要是為民眾服務、做好本職的工作、監督市政府、爭取建設，這才是最重要的；同時他也提供身分證，可見配偶欄已空，證明自己為單身身分，謝謝外界的關心。

國民黨桃園市議員梁為超遭爆重金包養寫真網紅許玲玲。今回應目前是單身狀態，感情生活...
國民黨桃園市議員梁為超遭爆重金包養寫真網紅許玲玲。今回應目前是單身狀態，感情生活屬於個人私領域，為民眾服務、做好本職的工作才是最重要的。(市議員梁為超提供)

世報陪您半世紀

蔡依林

上一則

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

延伸閱讀

安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽

安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽
馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服
Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」

Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」