卓榮泰與高市早苗相比 游淑慧：政治格局截然不同

記者林麗玉／台北9日電
國民黨台北市議員游淑慧以卓榮泰與日相高市早苗相較，表示對比出「日本首相的競競業業，台灣行政院長的閒情逸致。」（本報資料照片）
行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋球場應援為中華隊加油，民進黨立委認為，這是台日斷交後外交大突破；國民黨立委則質疑，卓是不是包機看球？有公器私用之嫌？國民黨議員游淑慧則以卓榮泰與日相高市早苗相較說，這一場政治格局比分，「日本首相的競競業業，台灣行政院長的閒情逸致。」

對於卓榮泰稱東京巨蛋是自費私人行程，游淑慧說，請「自費付款證據秀一下。」游也提到，前晚東京巨蛋上演一場全亞洲矚目的「日韓大戰」，但比球賽更有戲的，是賽前一個小插曲，原本受邀擔任開球嘉賓的日本首相高市早苗，在開賽前夕突然宣布取消出席。

游說，理由很簡單，中東地緣政治情勢急遽升高，需要立即因應，人在東京、就在球場所在城市的日本首相高市早苗，因為國際局勢緊繃，決定取消開球。不是她不愛棒球，而是知道自己此刻的角色和職責是什麼。

「但同一時間，也有另一種畫面。」游說，台灣的行政院長卓榮泰，在國內政務繁忙、立法院紛擾不斷之際，卻因為休假要看球，包機飛到東京看比賽。「一個在東京，因為國際局勢取消開球。一個在台灣，為了看球飛到東京。」同樣是政府首長，卻是兩種截然不同的政治風景。

游淑慧說，日本把棒球當成國家文化，但政治人物知道什麼時候該先放下棒球；而台灣的卓榮泰卻打著為球隊加油的旗幟，卻忘了自己是國家行政體系的最高負責人。這不是反對看球。問題只是—有人把國家放在前面，有人把自己放在前面。

游提到，東京巨蛋前晚有兩場比賽，一場在球場裡、一場在政治格局上，而比分其實很清楚，「日本首相的競競業業，台灣行政院長的閒情逸致」。

