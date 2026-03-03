民進黨誰出馬戰蔣萬安？ 國民黨議長認卓榮泰最有可能

藍營認行政院長卓榮泰最有可能戰蔣萬安。（本報資料照片）

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安？國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽昨接受專訪表示，民進黨最終誰出戰蔣萬安，外界點名王世堅 、鄭麗君、賈永婕這3位，他都不認為是可能對手，目前看起來，他認為行政院長卓榮泰 是比較可能代表民進黨的人選。

戴錫欽認為，鄭麗君還是目前蔣萬安最強對手，不過鄭會不會放棄自己堅持的理念，但在勸不動鄭麗君，民進黨主席總統賴清德 無法說服鄭麗君下，轉而徵召卓榮泰戰北市的可能性是高的。

戴直言，卓榮泰是守住綠營基本盤、相對安全的選擇，但爭取中間選民的機率沒有鄭麗君高。鄭麗君如果守住對等關稅15%，在中間選民來說比較討喜，至於卓榮泰過去在立法院對槓、還有大罷免期間的形象，卓榮泰可以守住綠營基本牌，但要開拓爭取中間，局限性就比較大。

戴錫欽接受黃暐瀚廣播專訪，對於蔣萬安連任的信心指數，他說，「非常有信心」，不過選舉沒有一定，要抱持審慎樂觀看待，尤其民眾黨會不會提市長候選人，還要觀察，目前蔣萬安在台北市是「一個人的武林」。蔣萬安現在就要以「政績」訴求，目前看，蔣萬安是料的包括大巨蛋、輝達、兩岸雙城論壇等，都是多數市民接受、並樂見其成。

對於民進黨派誰戰蔣萬安？戴說，他認為呼聲高的立委王世堅，已多次表示無意參選，以他對王的了解，他說不選不會是虛應了事；至於台北一零一董事長賈永婕，也不認為她會選。至於鄭麗君部分，在勸不動鄭麗君下，賴清德可能轉而徵召卓榮泰出戰。