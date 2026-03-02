被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪笑話

民眾黨立委黃國昌痛批民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話，他也強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。(記者蕭雅娟／攝影)

台灣民眾黨主席黃國昌 今因示範帶案，以偽造文書被告身分至台北地檢署出庭。黃直指，過去司法改革回顧論壇提及檢察官不可以違法濫權，「公開偵訊光碟有何不可，要讓陽光照進法庭」他痛批，民進黨 過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話。他強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。

黃國昌表示，收到這張傳票「心裡面充滿遺憾跟悲傷」過去在擔任法學教授期間，跟很多律師、司改團體不斷推動司法改革，還記得2009年正當台灣第一次司改國是會議（1999年）十周年的回顧論壇中，提到檢察官代表國家行使職權不可以違法濫權，更不可以違反刑事訴訟法、檢察官倫理守則相關規範，以威脅、恐嚇、辱罵等不當方式偵訊被告或相關證人。

他說，當初在特定個案當中，為了證明檢察官的確有恐嚇、辱罵，民間司改會夥伴，包括顧立雄律師、羅秉成等人都曾主張「公開偵訊光碟有何不可」要讓陽光照進法庭，就是因為要揭發在偵訊過程中不法的情事，公開偵訊光碟讓社會大眾有知的權利，讓公眾可以參與司法監督。

他說，過去的主張從來沒有忘記過，令人遺憾的是在2026年的今天，過去高喊司法改革、力主公開偵訊光碟讓公眾參與的民進黨政府，竟然因他在國會質詢時法務部長鄭銘謙「檢察官可用這種方式問案嗎？」鄭銘謙當場問什麼是辱罵、不正訊問？

他說「我播放一段是示範帶給法務部長聽。請教他可以這樣問案嗎？」法務部回應的方式不是檢討檢察官怎麼可以威嚇、脅迫、不正訊問，法務部從來沒有進行任何檢討、責任追究，事後大動作由檢察司發新聞稿「說我違法」

他指出，他去年６月看到新聞稿時很驚訝，因為鄭銘謙在立院備詢時、向來的態度告訴大家「法務部不會介入、評論個案」，而檢察司大動作發新聞稿，片面指責違法，但到底違反什麼法，也說不清楚、講不明白。

他說，後來，民進黨立委王義川接續發動政治攻擊，到北檢告發我偽造文書，身為法律人，我必須很誠懇跟大家報告「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」

他指出，在21世紀的今天為什麼台灣的司法人權還處於落後狀態？為什麼民進黨過去高聲倡議的司法改革已淪為一場笑話？他們不會去追究。柯文哲主席遭受司法迫害的案件中，偵查不公開變成「偵查亂公開」抹黑、抹黃、各式各樣完全悖於事實，利用偵訊當中的資料去捏造的法律責任，法務部、北檢永遠都是跳針的說「都進入偵辦程序」請問現在偵辦到哪？無聲無息，反倒是，敢站出來批判民進黨、敢監督北檢檢察官違法濫權，他們倒是非常積極的發動司法機器進行「政治追殺」他強調，「我心中非常坦蕩，我更不會畏懼民進黨這樣的司法追殺」

他說，我們在街頭清楚的告訴所有的台灣人民，「今天柯文哲、明天任何人」這一場為了真正捍衛台灣司法公正獨立，真正要防止檢察官違反濫權，在其他案件當中有更多無辜的人受到迫害，在這場追求司法正義、捍衛刑事基本人權的道路上，不會退縮半步，只會繼續勇往直前；在既有的法律體制中，不管透過修法、倡議還是個案檢舉，期待台灣司法公正、台灣司法獨立可以還給所有台灣人民。

他說，我已經快要忘記當初民進黨過去高聲倡議的司法改革，到今天徹底淪為「一場世紀大笑話」當初民進黨說司法不應該成為追殺政治上競爭對手的武器；當民進黨掌權後，利用司法追殺、打壓政治上的競爭對手，民進黨運用司法當作武器，運用得真是淋漓盡致。

他說，更令人遺憾的是，在柯文哲的案件中，只要秉持上意、聽上意、好好認真配合追殺柯文哲的，一個一個升官，柯文哲案在檢察體系的升官圖，畫出來讓人怵目驚心。

他指出，對於沈慶京請求評鑑檢察官林俊言，評鑑委員會高高舉起、輕輕放下，認為沒必要移送懲戒，交由法務部內部管理處理；他問，當初檢察官評鑑委員會（檢評會）意見書指出的違反刑法的犯罪行為，法務部、地檢署追溯到哪？刑事、行政上都沒有追究。

他表示，大家看到只要配合上意辦案就可以升官，這個升官圖法務部長鄭銘謙、破格任用法務部常務次長也是偵辦柯文哲案的前廉政署長馮成，及北檢檢察長王俊力等，這些人只要抱緊民進黨的大腿，聽民進黨的意見，追殺民進黨政治上的競爭對手，仕途一帆風順，這是我們要的司法嗎？這是中華民國的檢察官要告訴全體台灣人民檢察官該有的形象嗎？

媒體提問，是否會擔心官司進度影響藍白合或政黨合作？黃國昌說，「不會影響，除非他們要阻止這件事情、今天要把我羈押起來，要不然我想不到任何理由會受到影響」