228事件79周年 賴清德提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

賴清德總統主持228紀念活動，並前往和平紀念公園獻花致意。(記者徐白櫻／攝影)

「228事件79周年中樞紀念儀式」今年在高雄市立博物館舉辦，賴清德 總統表示，228是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，不是民主運動、和殖民統治無關，但驅動了台灣人民追求當家做主的民主意志；目前已有逾14萬件政治檔案完整開放，可惜林宅血案資料未完整、被系統性銷毀，未來會加速政治檔案開放追查真相、進一步落實轉型正義，避免類似228不幸事件歷史重演。

228事件發生於1947年，高雄是全台灣第一個軍隊武力鎮壓之處，許多受難者在高雄市立博物館周圍蒙難，高博館被審定為「二二八事件不義遺址」，今天受難者家屬重回歷史場域追思及悼念，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人陪同賴清德總統入館參觀228特展、前往紀念公園獻花致意。

賴清德表示，228事件是二次世界大戰後，台灣歷史上最悲痛的事件。他也肯定蔡英文曾說，沒有民進黨 的228 ，也不應該有國民黨的228，歷史真相不應該隨著政黨輪替而輪替。此外，賴清德感謝民進黨前輩自創黨以來一路陪同受難者和家屬，推動國會全面改選、總統直選，廢除黨禁、報禁、刑法100條。

賴清德說，他上任後要求國安局針對戒嚴 時期、約100萬件的檔案資料以人工方式再次逐一清查，這個月將國安局在戒嚴時期、1992年以前、再查出超過5萬件的政治檔案全數解密；再加上國安局從2000年開始清查移交的檔案，目前總計交給國發會檔案局已經超過14萬件的政治檔案，秉持「一件不留、一字不遮」原則完整開放。

賴清德表示，林宅血案和當年的資料未完整，口述資料也並非真實正確，依據促轉會或監察院等調查報告，當年許多證據被系統性毀滅，國安局和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究。

賴清德說，兇手是在林宅被嚴密監控的情況下進行謀殺，情治單位的檔案，竟然可以在黨國時期就被系統性銷毀，誰能夠銷毀檔案？誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？只有當權的政府才有這樣的能力，這都突顯了當年威權政府是如何用國家暴力傷害人民、造成社會恐慌，即使有許多證據已經被銷毀，但「國家機器的介入與掩蓋證據、事實，本身就是一個不容抹滅的真相，我相信大家都很清楚」。