我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

228事件79周年 賴清德提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

記者徐白櫻／高雄即時報導
賴清德總統主持228紀念活動，並前往和平紀念公園獻花致意。(記者徐白櫻／攝影)
賴清德總統主持228紀念活動，並前往和平紀念公園獻花致意。(記者徐白櫻／攝影)

「228事件79周年中樞紀念儀式」今年在高雄市立博物館舉辦，賴清德總統表示，228是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，不是民主運動、和殖民統治無關，但驅動了台灣人民追求當家做主的民主意志；目前已有逾14萬件政治檔案完整開放，可惜林宅血案資料未完整、被系統性銷毀，未來會加速政治檔案開放追查真相、進一步落實轉型正義，避免類似228不幸事件歷史重演。

228事件發生於1947年，高雄是全台灣第一個軍隊武力鎮壓之處，許多受難者在高雄市立博物館周圍蒙難，高博館被審定為「二二八事件不義遺址」，今天受難者家屬重回歷史場域追思及悼念，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人陪同賴清德總統入館參觀228特展、前往紀念公園獻花致意。

賴清德表示，228事件是二次世界大戰後，台灣歷史上最悲痛的事件。他也肯定蔡英文曾說，沒有民進黨的228 ，也不應該有國民黨的228，歷史真相不應該隨著政黨輪替而輪替。此外，賴清德感謝民進黨前輩自創黨以來一路陪同受難者和家屬，推動國會全面改選、總統直選，廢除黨禁、報禁、刑法100條。

賴清德說，他上任後要求國安局針對戒嚴時期、約100萬件的檔案資料以人工方式再次逐一清查，這個月將國安局在戒嚴時期、1992年以前、再查出超過5萬件的政治檔案全數解密；再加上國安局從2000年開始清查移交的檔案，目前總計交給國發會檔案局已經超過14萬件的政治檔案，秉持「一件不留、一字不遮」原則完整開放。

賴清德表示，林宅血案和當年的資料未完整，口述資料也並非真實正確，依據促轉會或監察院等調查報告，當年許多證據被系統性毀滅，國安局和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究。

賴清德說，兇手是在林宅被嚴密監控的情況下進行謀殺，情治單位的檔案，竟然可以在黨國時期就被系統性銷毀，誰能夠銷毀檔案？誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？只有當權的政府才有這樣的能力，這都突顯了當年威權政府是如何用國家暴力傷害人民、造成社會恐慌，即使有許多證據已經被銷毀，但「國家機器的介入與掩蓋證據、事實，本身就是一個不容抹滅的真相，我相信大家都很清楚」。

受難者王平水之子王文宏代表罹難家屬致詞，他表示，46年前的「林宅血案」是第二次228事件，凶手是在執行當權者蔣經國密裁口喻；去年1228日蔣家第四代蔣萬安參加上海雙城論壇，其父蔣孝嚴提早與國台辦與台商聚會，是不是在商討2026年底選戰的中共資金和不在籍投票助選？是否為蔣家第四代2028成為中國特首來鋪路？

賴清德總統（右二）今天參觀高雄歷史博物館內的228事件特展。(圖／高市府提供)
賴清德總統（右二）今天參觀高雄歷史博物館內的228事件特展。(圖／高市府提供)
賴清德總統（左二）今天到高雄主持228事件79周年紀念活動，參觀高博館內的特展。...
賴清德總統（左二）今天到高雄主持228事件79周年紀念活動，參觀高博館內的特展。(圖／高市府提供)
賴清德總統主持228事件79周年紀念活動，強調未來會進一步落實轉型正義，避免類似...
賴清德總統主持228事件79周年紀念活動，強調未來會進一步落實轉型正義，避免類似228不幸事件歷史重演。(記者徐白櫻／攝影)

世報陪您半世紀

賴清德 民進黨 戒嚴

上一則

美國延後對台軍售 藍委：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

下一則

恐嚇斬首江啓臣 金曲得主趙俊傑辯「挺大罷免創作」被判拘役

延伸閱讀

柯文哲嗆卓榮泰：明講陸配是外國人 就讓李貞秀下台

柯文哲嗆卓榮泰：明講陸配是外國人 就讓李貞秀下台
台美關稅談判結果 賴清德：台灣政府沒有一絲要改變

台美關稅談判結果 賴清德：台灣政府沒有一絲要改變
賴清德盼維持台美ART談判成果 蘭花銷美零關稅

賴清德盼維持台美ART談判成果 蘭花銷美零關稅
二二八事件79周年 賴清德：面對過去不需恐懼 只需真相

二二八事件79周年 賴清德：面對過去不需恐懼 只需真相

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

2026-02-22 01:26

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋