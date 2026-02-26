我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

赴立院國情報告？賴清德：合憲、朝野有共識 一定去

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統(左)日前在總統府與五院院長進行新春茶敘，並曾送T恤給立法院長韓國瑜(右)。（圖／總統府提供）
賴清德總統(左)日前在總統府與五院院長進行新春茶敘，並曾送T恤給立法院長韓國瑜(右)。（圖／總統府提供）

朝野黨團對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，賴總統昨重申，只要在合憲方式、朝野黨團有共識邀請下，一定會前往立院國情報告。國民黨立委牛煦庭說，仍希望「即問即答」，但若有壓力或爭議，大家退一步，「統問統答」。民眾黨主席黃國昌說，重點在於「實問實答」，不需要執著相關字眼。

針對總統到立院國情報告一事，朝野黨團日前協商未果。民進黨團總召蔡其昌昨說，協商沒有破局，他和立法院長韓國瑜所提出的是，總統國情報告後，願意留下來聽聽立委的想法，總統接續再做第二次發言；但國民黨團總召傅崐萁有不一樣的想法，希望能分段進行，他和韓國瑜認為「這是違憲狀況」。

蔡其昌表示，賴總統跟韓國瑜一樣，都有相同的高度，國家總是僵持著不是辦法，賴總統也從自己本身開始檢討，謙卑願到立法院國情報告，釋出善意、遞出橄欖枝，這樣的做法很正確，也是台灣多數民眾希望看到。

國民黨團書記長林沛祥表示，尊重蔡其昌的說法。但有藍營立委指出，綠營對外動輒以違憲為藉口，甚至扭曲韓國瑜原意，難不成是故意要讓國情報告破局？與會人士也透露，韓國瑜在協商現場並未說出「違憲」二字，而是說希望此事能往前走。

韓國瑜日前在朝野協商中建議「三階段」：總統報告完後、立委詢問、總統再次發言，全程二小時，而民進黨團對此形式也認同。但據了解，國民黨團私下主張立委還要「第二次詢問」，因此朝野協商未達共識。

由於韓國瑜主動拋出邀請賴清德總統國情報告、台中市長盧秀燕前天喊出國情報告應採「即問即答」模式等，台北市長蔣萬安昨也表示，若國情報告，希望賴總統可以「實問實答」。讓藍營對國情報告陷入長考。據了解，藍營設下「統問統答」底線，在總統報告完後，要分三個黨團詢問並回答，否則總統若專挑民進黨立委問題回答，那豈不是流於立委在台下「聽總統上課」，給賴總統造勢機會。

黃國昌表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨團此時應該好好思考，賴總統是否應該履行競選承諾，而不是急著拿韓國瑜當擋箭牌。

世報陪您半世紀

韓國瑜 國民黨 民進黨

上一則

黑白集／選民心中一把尺 在野黨不必太堅持

下一則

健保費繳納率逾99%…全台仍有16萬經濟難民 無力繳付

延伸閱讀

二二八事件79周年 賴清德：面對過去不需恐懼 只需真相

二二八事件79周年 賴清德：面對過去不需恐懼 只需真相
韓國瑜提醒黨團要有危機意識 軍購付委或許是趨吉避凶

韓國瑜提醒黨團要有危機意識 軍購付委或許是趨吉避凶
台商團拜 賴清德稱對岸「中國大陸」 主張兩岸維持現狀

台商團拜 賴清德稱對岸「中國大陸」 主張兩岸維持現狀
綠指「統問統答」有違憲爭議 總統國情報告協商破局

綠指「統問統答」有違憲爭議 總統國情報告協商破局

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

張曼娟、劉克襄中年書寫照顧者 張：天意讓我知道不易

2026-02-18 01:15
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡