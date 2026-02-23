我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

高雄柯志恩、賴瑞隆較勁 民眾黨：柯若接納政見願支持

記者徐白櫻、郭韋綺／高雄23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨高雄市長參選人立委柯志恩（右一）農曆新年赴各地廟宇發送紅包，預計年後陸續提出政見。(記者徐白櫻／攝影)
國民黨高雄市長參選人立委柯志恩（右一）農曆新年赴各地廟宇發送紅包，預計年後陸續提出政見。(記者徐白櫻／攝影)

高雄藍綠市長參選人柯志恩、賴瑞隆春節勤跑宮廟博感情，已進入第一回合較勁，柯陣營年後預計推首波政見，針對社會新鮮人補貼第一年學貸利息，也爭取中間及淺綠選民支持，盼藍白合讓力量更集中。民眾黨表示，柯志恩若能接納所提政見，願意支持她。

綠營部分，賴瑞隆昨與立委兼中華職棒會長蔡其昌同台發送新春小紅包，賴說，將秉持初心、踏實做事，尤其將以日本首相高市早苗的崛起到勝選為借鏡，只談政策、建設，贏得選民認同。

南二都的民眾黨陣營皆暫無角逐市長人選，據了解，前年大選，白營正副總統候選人組合在高雄、台南有兩成多得票率，都不如北部、中部，年底選舉「藍白合」助力有待觀察。

國民黨立委柯志恩下月開始提出參選願景，柯志恩團隊表示，高雄雖然獲得很多中央分配資源，但長期以來原縣區與市區的資源分配極不均等，將提出如何讓原縣區擁有更多發展的規畫。

為讓年輕人留在高雄、回到高雄，柯志恩首波政見鎖定設籍高雄、在高雄工作的大學畢業生，提出給予第一年學貸利息補貼等，盼在歷任市長奠下的基礎之上，一棒接一棒地延續高雄的發展與建設，幫助更多年輕人在高雄圓夢。

柯志恩農曆年前說，高雄三個議員選區跟友黨有合作空間，「民眾黨與無黨籍都算」，市長選舉需要凝聚最大票源、成為最大公約數。

民眾黨高市黨部主委劉家榮表示，市長藍白合已由黨中央定調，此次民眾黨沒有能量提出高雄在地的市長候選人，但陳其邁執政近六年，產生美濃大峽谷、世運主場館辦演唱會未收費等問題，另外台積電進駐導致房價飆漲，許多人未蒙其利先受其害，不足以讓年輕人留在高雄生活。未來將結合各選區議員參選人提出市政擘劃構想，「柯志恩願意接受，我們會支持她當市長」。

劉家榮也說，鎮港、三民、鳳山、左楠等議員選區已有人報名海選，下月展開提名作業，未來會以成立黨團為目標，雙方確實有合作空間。

民進黨高雄市長參選人立委賴瑞隆（左一）22日和立委蔡其昌（左二）一起發送新春小紅...
民進黨高雄市長參選人立委賴瑞隆（左一）22日和立委蔡其昌（左二）一起發送新春小紅包。(記者徐白櫻／攝影)

世報陪您半世紀

民眾黨 學貸 高市早苗

上一則

台美協定被美宣告違法 在野黨：若送立院審議會鬧笑話

下一則

謝龍介對上陳亭妃稱「台南基層起風了」承諾只做4年

延伸閱讀

高雄市長之爭╱王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

高雄市長之爭╱王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益
賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天

賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天
柯文哲親征高雄？ 柯志恩：大柯對大賴 小賴由我應付

柯文哲親征高雄？ 柯志恩：大柯對大賴 小賴由我應付
國民黨柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

國民黨柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋