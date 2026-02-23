謝龍介對上陳亭妃稱「台南基層起風了」承諾只做4年

我的頻道

記者屈彥辰、鄭媁／專訪
年底台南市長選戰將上演「龍介仙」大戰「媽祖婆」，國民黨台南市長參選人謝龍介接受聯合報專訪，秘雕、黑白郎君等布袋戲偶都是他的好戰友。(記者潘俊宏／攝影)
年底台南市長選戰將上演「龍介仙」大戰「媽祖婆」，國民黨台南市長參選人謝龍介接受聯合報專訪，秘雕、黑白郎君等布袋戲偶都是他的好戰友。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨台南市長參選人謝龍介將再戰老對手，對上民進黨宿敵陳亭妃。謝龍介接受聯合報專訪表示，過去民進黨「定於一尊」後就會團結，此次台南卻是「雜音不斷」，自己對手名義上是陳亭妃，實質對抗的依舊是「賴清德意志」，因為賴清德總統必須守住台南這塊本命區。

謝龍介以一口流利閩南語深入基層，今年將二度征戰台南市長寶座。謝龍介說，2022年選舉時，他創造「百廟祈福」，走出去才知道台南鄉親期待改變，結果跌破眾人眼鏡，他在民調封關前仍大幅落後，最終僅以4萬多票之差惜敗。

謝龍介感觸良多說，這幾年台南弊案不斷，從八八槍擊案、光電利益糾葛，到長照輔具貪汙，市政治理已瀕臨崩潰，他從基層跑行程的熱烈反應中察覺「起風了」；過去民眾不敢上傳與國民黨參選人的合照，現在卻踴躍在社群平台分享，顯示台南鄉親對於長期單一政黨執政造成的官商勾結已深感厭惡，期待一次真正的翻轉。

為展現改革台南的決心，謝龍介將仿效前台南市長蘇南成的「馬上辦中心」，要像蘇老市長一樣，每晚11時以前不下班，每天固定開直播親自與市民對話。他強調，市長室的大門會敞開，讓白天要上班、下班後才有空的市民，隨時能來市政府陳情或反映問題，並給予即刻回應。他邀請180萬台南市民共同擔任「真正的市長」，而他則是大家的執行長，團隊供市民驅使。

「只做4年，不求連任。」謝龍介信誓旦旦說，台南有太多建設被束之高閣，因怕得罪人而停滯，如騎樓整治，他要用這4年義無反顧地執行，不考慮選票壓力，為台南打下未來40年基礎；他將站在第一線拚治安，斬除官商勾結，4年內將台南烏煙瘴氣清掃乾淨，府城重拾光榮感。

謝龍介過去在議員、立委選舉時皆曾對上陳亭妃，他認為民進黨這次初選裂痕與往年不同，過去民進黨定於一尊後便會團結，此次台南卻雜音不斷，甚至傳出內定台南市議長、副議長、局處首長或開發案啟動等負面傳聞。

儘管政壇有「換妃」傳言，謝龍介研判可能性不大，因為這牽動賴總統2028年連任布局，他的對手名義上是陳亭妃，但實質上對抗的依舊是賴清德意志。

「我只想讓台南市民贏。」謝龍介說，民進黨在台南連續執政已達33年，導致內部產生「探囊取物」的傲慢心理，初選過程動輒投入數億元(台幣，下同)資金，以為「初選贏了就當選」，但這次，他想讓台南市民贏回一次。

另外針對軍購案，謝龍介指出，在野黨不反對軍購，而是反對「凱子軍購」。他透露，一台價格比市價貴十倍的「抗干擾」無人機實測，結果用中科院自行研發的干擾器在5秒內就讓它「掛掉」，1.25兆元軍購預算能不好好審嗎？連台南鄉親都質疑「為何台南都在做軍火」。

謝龍介說，「台灣民眾同意要買，但不同意當冤大頭。」美國報價清單大約3400億元，賴政府卻編了1.25兆元，剩下9000億元要做什麼，也不說清楚、講明白；台灣買F-16V的價錢還貴2.5到3.5倍，都可以買F-35B垂直起降了，這就是把台灣當凱子，連最挺民進黨的台南鄉親都不同意，還私下告訴他，台南綠營立委沒法反對，只能希望他顧好預算。

