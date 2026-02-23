賴清德與五院長新春茶敘 川普全球15%關稅成焦點

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
川普最新關稅對各國影響

春節連假結束，今天是第一個上班日，賴清德總統將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等5院院長新春茶敘；由於美國總統川普21日宣布，15%的全球性關稅且即刻生效，對日前甫完成的台美關稅協定產生衝擊，政府如何因應，將成今天茶敘重點。

美國聯邦最高法院20日判定川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收關稅的手段不合法，川普當天宣布開徵10%全球性關稅後，21日再宣布，將稅率調高至15%，且立即生效。

總統府與行政院昨天對此均無公開回應。政院知情人士指出，府院密切關注，無論關稅政策如何改變，都將確保目前取得的優勢及232最惠國待遇成果，並且應對「1974年貿易法」301條款調查；儘管美國關稅政策有新變化，但232最惠國待遇不受判決影響，即便未來調查項目增加，台美雙方仍將依據台美對等貿易協定（ART）協商優惠待遇。

據了解，台美簽訂對等貿易協定前，台方已留意美方正逐步將許多貿易品項移往「1962年貿易擴張法」232條款調查，避免因「國際緊急經濟權力法」被判違法而失效；與美磋商時，台方就曾詢問美國最高法院若判決依據IEEPA課徵的對等關稅無效，協定成果能否確保，美方也給予正面態度。

今天上午的賴總統與五院院長茶敘，副總統蕭美琴將一同出席，全程將採閉門方式。賴總統先前表示，茶敘未設議題，期待大家能夠捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題迎刃而解。立院人士表示，只要不涉憲政層次的院際調解，府方以茶敘方式邀請，不設定特定議題的形式，韓國瑜都可配合。

不過，春節連假前，賴政府剛舉行記者會「宣揚」台美關稅協定等成果，連假期間就生變，預料將是今天茶敘重點話題。國民黨立委賴士葆說，當務之急就是美國關稅問題，對台灣究竟是維持剛談妥的15%關稅，還是疊加上去？外界急切想要了解；若要送審ART，賴總統也有必要跟韓國瑜認真懇切地談，把真正協議內容講清楚，以尋求國會支持。5院茶敘是否變「5對1」的「鴻門宴」？全在賴總統一念之間。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，與其用閉門茶敘的非正式談話，不如正視行政團隊拒絕依法編列預算、不副署立法院三讀通過的法律案，還有對美軍購、關稅談判等不公開透明的黑箱作業問題，想要私下喬、搓湯圓大可不必。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，5院會商除了協調院際扞格，也能討論朝野有共識的優先法案及國防預算，並釐清川普新關稅政策對台灣的影響與應對。

賴清德總統（中）曾邀請行政院長卓榮泰（右三）、立法院韓國瑜（左二）以及考試院長周...
賴清德總統（中）曾邀請行政院長卓榮泰（右三）、立法院韓國瑜（左二）以及考試院長周弘憲（左一）進行國政茶敘局。圖為去年2月在總統府舉行的五院國是會商。（圖／總統府提供）

