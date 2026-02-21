我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

「黃金忽然變成鐵」 北港朝天宮國運中下籤 奉天宮上上籤

台灣新聞組／綜合21日電
雲林縣北港朝天宮今由董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。（記者陳雅玲／攝影）
雲林縣北港朝天宮今由董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。（記者陳雅玲／攝影）

昨天是大年初四，多個知名廟宇抽出「國運籤」，喜憂參半。嘉義縣新港奉天宮抽出上上籤「選出牡丹第一枝」、「萬事逢春正及時」；雲林縣北港朝天宮抽出「龍虎相交在門前」、「黃金忽然變成鐵」，廟方解讀為「中下籤」；至於高雄旗山天后宮的國運籤，廟方解籤認為「先憂後吉、穩中求進」。

新港奉天宮依例於大年初四上午9時舉行「接神」儀式，董事長何達煌率董監事與信眾焚香恭迎開臺媽祖及列位聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴中完成年度盛典。隨後擲筶抽出象徵年度走向的「國運」公籤，為媽祖六十甲子籤第廿六首（戊寅）：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」

何達煌解讀指出，籤詩以「牡丹第一枝」象徵拔得頭籌，強調春回大地、萬事得時，只要掌握契機，前景可期；此籤屬上上籤，寓意時機成熟、機會當前，提醒各界把握良機、積極行動。

北港朝天宮凌晨接神後隨即抽公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」出自「王翦入五雷」典故。廟方解釋此籤為「中下籤」，寓各界應和平相處，政黨間別再鬥爭，否則會影響百姓。

朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等六支公籤。其中，人口抽中「戊戌」籤，水路抽中「庚申」籤，五穀抽中「癸巳」，六畜抽中「甲子」籤，生意則是抽了廿五籤才抽到「乙酉」籤。

蔡咏鍀表示，今年六支公籤整體並不好，如水路籤看起來水夠用，但不充足，連帶影響五穀；港運籤是中下籤，希望不管哪一個政黨都能直接為百姓著想；另外，六畜籤也不理想，提醒養殖業者多注意；至於生意籤，可能要到今年底才會好轉。

旗山天后宮昨天上午九時抽出國運籤：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風。戶內用心再作福，看看魚水得相逢。」廟方解籤指出，今年國運籤屬於「先憂後吉、穩中求進」之象，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。

廟方指，首句「長江水闊」比喻國際局勢遼闊而變動難測，象徵2026年全球經濟、地緣政治仍多波動，外在環境充滿不確定性，台灣如同行於廣闊江面，須審慎判斷方向，不可躁進。綜觀全籤，丙午馬年之國運為先審慎、後開展，先固本、後得利之象，提醒全民穩住心神、專注本業、行善積福；只要方向不偏信念堅定，終能在廣闊水域中順流而行，迎來魚水相逢、和合共榮之年。

世報陪您半世紀

上一則

赴泰國帶貓賺20萬？女遭拐去緬詐騙園區被痛毆、逼拍裸照

下一則

粉絲搶鄧紫棋台灣演唱會門票 1原因按「下一步」遭詐

延伸閱讀

國運籤「銅銀買紙靴」 大甲鎮瀾宮抽出中上籤：撥亂反正

國運籤「銅銀買紙靴」 大甲鎮瀾宮抽出中上籤：撥亂反正
大甲鎮瀾宮抽出國運籤中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結

大甲鎮瀾宮抽出國運籤中上籤「撥亂反正」 顏清標：大家要和諧團結
賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳

賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳
北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡白獅犬毛

北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡白獅犬毛

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」