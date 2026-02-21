「黃金忽然變成鐵」 北港朝天宮國運中下籤 奉天宮上上籤

雲林縣北港朝天宮今由董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。（記者陳雅玲／攝影）

昨天是大年初四，多個知名廟宇抽出「國運籤」，喜憂參半。嘉義縣新港奉天宮抽出上上籤「選出牡丹第一枝」、「萬事逢春正及時」；雲林縣北港朝天宮抽出「龍虎相交在門前」、「黃金忽然變成鐵」，廟方解讀為「中下籤」；至於高雄旗山天后宮的國運籤，廟方解籤認為「先憂後吉、穩中求進」。

新港奉天宮依例於大年初四上午9時舉行「接神」儀式，董事長何達煌率董監事與信眾焚香恭迎開臺媽祖及列位聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴中完成年度盛典。隨後擲筶抽出象徵年度走向的「國運」公籤，為媽祖六十甲子籤第廿六首（戊寅）：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」

何達煌解讀指出，籤詩以「牡丹第一枝」象徵拔得頭籌，強調春回大地、萬事得時，只要掌握契機，前景可期；此籤屬上上籤，寓意時機成熟、機會當前，提醒各界把握良機、積極行動。

北港朝天宮凌晨接神後隨即抽公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」出自「王翦入五雷」典故。廟方解釋此籤為「中下籤」，寓各界應和平相處，政黨間別再鬥爭，否則會影響百姓。

朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等六支公籤。其中，人口抽中「戊戌」籤，水路抽中「庚申」籤，五穀抽中「癸巳」，六畜抽中「甲子」籤，生意則是抽了廿五籤才抽到「乙酉」籤。

蔡咏鍀表示，今年六支公籤整體並不好，如水路籤看起來水夠用，但不充足，連帶影響五穀；港運籤是中下籤，希望不管哪一個政黨都能直接為百姓著想；另外，六畜籤也不理想，提醒養殖業者多注意；至於生意籤，可能要到今年底才會好轉。

旗山天后宮昨天上午九時抽出國運籤：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風。戶內用心再作福，看看魚水得相逢。」廟方解籤指出，今年國運籤屬於「先憂後吉、穩中求進」之象，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。

廟方指，首句「長江水闊」比喻國際局勢遼闊而變動難測，象徵2026年全球經濟、地緣政治仍多波動，外在環境充滿不確定性，台灣如同行於廣闊江面，須審慎判斷方向，不可躁進。綜觀全籤，丙午馬年之國運為先審慎、後開展，先固本、後得利之象，提醒全民穩住心神、專注本業、行善積福；只要方向不偏信念堅定，終能在廣闊水域中順流而行，迎來魚水相逢、和合共榮之年。