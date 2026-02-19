我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

「實習醫生」漸凍症男星艾瑞克丹恩過世 享年53歲

新北市長選戰／侯友宜稱與李四川並肩作戰 蘇巧慧跑宮廟

記者林媛玲／新北即時報導
面對年底新北市長選戰，侯友宜（前排中）說，他與李四川及團隊常有聯繫，雙方並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。(記者林媛玲／攝影)
面對年底新北市長選戰，侯友宜（前排中）說，他與李四川及團隊常有聯繫，雙方並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。(記者林媛玲／攝影)

今(20)天大年初四，新北市長侯友宜前往土城五穀先帝廟參拜，針對台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人預計何時合體引發外界關注，侯友宜回應表示，這段時間他跟李四川及團隊常有聯繫，雙方一定會並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。此外，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續跑宮廟及發送福袋給民眾，她表示，從大年初一到今天，每天在各地宮廟與民眾說新年快樂，感受到民眾對她熱切的歡迎。

侯友宜先後到土城五穀先帝廟、中和福和宮、永和保福宮參拜，外界關注今年底的市長選舉，尤其此次侯友宜是協調新北市長人選的重要關鍵角色，媒體詢問侯在年底選舉扮演什麼角色，以及何時會與李四川會面合體。

侯友宜回應表示，現在最重要就是把市政工作做好，就是對選民最好的交代，未來就會贏得選民更多的支持，他這段時間也與李四川及李的團隊常有聯繫，一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，把細節做到更到位，讓市民更有感。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（右二）持續跑宮廟及發送福袋給民眾。(蘇巧慧競選...
民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（右二）持續跑宮廟及發送福袋給民眾。(蘇巧慧競選團隊提供)

蘇巧慧昨天公布第二支政績影片，講述與選手林郁婷相識的過程，蘇巧慧今說，她本來就很喜歡運動，郁婷是她在選區認識的學生運動選手，當時郁婷還不是奧運金牌，但看到這麼努力的選手，在從事拳擊較冷門的運動，期間還遇到比賽狀況及訓練器材不足等問題，她都與教練及學校共同解決。

蘇巧慧表示，透過郁婷成長的過程，讓外界看到培養一個競技選手的不易，後來她也花很大的力氣協助各學校添購訓練設備，且不僅是拳擊，甚至棒球、射箭、田徑、籃球等，她很高興能把這樣的心情擴展到整個新北市，未來還會推出各項政見來協助各產業、人才能在新北市落地生根。

世報陪您半世紀

侯友宜 李四川 林郁婷

上一則

水位失速下探...日月潭九疊蛙全露 碼頭恐封閉

延伸閱讀

蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好

蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好
李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照
新北藍白合？李四川不排斥與黃國昌民調 黃：李出線不當副手

新北藍白合？李四川不排斥與黃國昌民調 黃：李出線不當副手
李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊

李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕