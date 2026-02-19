新北市長選戰／侯友宜稱與李四川並肩作戰 蘇巧慧跑宮廟

面對年底新北市長選戰，侯友宜（前排中）說，他與李四川及團隊常有聯繫，雙方並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。(記者林媛玲／攝影)

今(20)天大年初四，新北市長侯友宜 前往土城五穀先帝廟參拜，針對台北市副市長李四川 將選新北市長，侯李兩人預計何時合體引發外界關注，侯友宜回應表示，這段時間他跟李四川及團隊常有聯繫，雙方一定會並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。此外，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續跑宮廟及發送福袋給民眾，她表示，從大年初一到今天，每天在各地宮廟與民眾說新年快樂，感受到民眾對她熱切的歡迎。

侯友宜先後到土城五穀先帝廟、中和福和宮、永和保福宮參拜，外界關注今年底的市長選舉，尤其此次侯友宜是協調新北市長人選的重要關鍵角色，媒體詢問侯在年底選舉扮演什麼角色，以及何時會與李四川會面合體。

侯友宜回應表示，現在最重要就是把市政工作做好，就是對選民最好的交代，未來就會贏得選民更多的支持，他這段時間也與李四川及李的團隊常有聯繫，一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，把細節做到更到位，讓市民更有感。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（右二）持續跑宮廟及發送福袋給民眾。(蘇巧慧競選團隊提供)

蘇巧慧昨天公布第二支政績影片，講述與選手林郁婷 相識的過程，蘇巧慧今說，她本來就很喜歡運動，郁婷是她在選區認識的學生運動選手，當時郁婷還不是奧運金牌，但看到這麼努力的選手，在從事拳擊較冷門的運動，期間還遇到比賽狀況及訓練器材不足等問題，她都與教練及學校共同解決。

蘇巧慧表示，透過郁婷成長的過程，讓外界看到培養一個競技選手的不易，後來她也花很大的力氣協助各學校添購訓練設備，且不僅是拳擊，甚至棒球、射箭、田徑、籃球等，她很高興能把這樣的心情擴展到整個新北市，未來還會推出各項政見來協助各產業、人才能在新北市落地生根。