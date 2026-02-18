新春拜廟政治學 柯文哲黃國昌北市參拜、蔣萬安笑答這句

台北市長蔣萬安（中）與北市議長戴錫欽（右二）、議員秦慧珠（左一）等議員參選人到松山慈祐宮拜廟。(記者邱書昱／攝影)

年初三，台北市長蔣萬安 今(19)早到北市松山慈祐宮參拜，碰巧民眾黨前後任主席柯文哲 、黃國昌 下午也會到此拜廟，媒體問及雙北競選等相關政治題，蔣萬安皆笑著回應，祈求北市四時無災、八節有慶、合境平安。北市議長戴錫欽則說，自然時間到了就會合體，水到渠成。

由於柯文哲、黃國昌一早就到萬華龍山寺，下午再到松山慈祐宮參拜，媒體問及，蔣萬安何時也會和台北市副市長李四川雙母雞合體？蔣萬安說，今天大年初三，習俗上面是「睏到飽(睡到飽)」，但是一早他還是一樣，再一次來到台北市的各宮廟參拜以及向所有的市民朋友拜年。

他說，今天很高興和議長戴錫欽、議員秦慧珠及幾位議員參選人，一同在松山區各宮廟參拜，最重要也是祈求台北市在新的一年四時無災、八節有慶、合境平安。

媒體問到年底大選將擔任重要角色，會不會到北市之外的縣市輔選？蔣萬安同樣笑著說，大年初三，過年期間都是講好話，希望到各宮廟走訪除了拜年以外，大家共同心願，祈求台北市四時無災、合境平安、八節有慶，更重要國家要風調雨順、國泰民安。

另外，媒體也問戴錫欽，基層是否期待雙母雞合體？戴錫欽說，自然時間到了就會合體，水到渠成，大家敬請期待。