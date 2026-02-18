蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

立法院長韓國瑜 、副院長江啟臣 今(18)天上午在豐原慈濟 宮合體，向民眾拜年、發紅包。韓表示，連續3年陪江啟臣到慈濟宮，就是為了向台中的鄉親賀年，不用做其他政治聯想；他也提到國民黨主席鄭麗文除夕到法鼓山撞鐘紅繩抖動，是「有感應」，多多行善是最好的解釋。台北市長蔣萬安今出席活動也被問及有無類似經歷，他笑稱「過年期間新年快樂，金馬熊讚」。

韓國瑜、江啟臣、台中前縣長廖了以等人今天上午10時許現身豐原慈濟宮，向慈濟媽團拜祈福，隨後與現場鄉親拜年、發紅包。

江啟臣表示，今年是連續第3年和韓國瑜一起到慈濟宮拜年，祝福大家馬年「馬上幸福」，今年一定比去年更好。媒體詢問在韓的陪同下是否感覺「氣勢大振」？江回答，他和韓每天都元氣滿滿、福氣十足，今天看到許多熱情的鄉親，希望過年期間大家都像今天的天氣一樣，非常開朗。

韓國瑜說，過年要吃年糕，這幾年江啟臣比年糕還黏，每次一到過年就拉著他來豐原拜年；今年是馬年，祝福大台中鄉親與海內外所有朋友馬上幸福。韓國瑜也提到鄭麗文除夕撞鐘時「紅繩抖動」的小插曲，笑稱全台灣新聞都在報這條，「顫抖代表有感應啦」。

韓國瑜表示，外國人遇到快樂、害怕或驚訝的事情，頭一拍會說「Oh My God」，中華文化則是說「我的天啊」，人在做，天在看，舉頭三尺有神明，我們不敢為惡、不信仰怪力亂神，而是希望多多為善；他認為，多行善事就是最好的解釋，一個個小我發揚為大我，台灣社會就會非常祥和。

媒體詢問，今天到豐原是否有意幫江啟臣拉抬聲勢？韓國瑜回答，連續3年來慈濟宮，是為了向大台中所有鄉親祝賀新年，不用做其他政治聯想；江這幾年在地方打拚、在立法院的表現，以及向國際推銷台灣的民主，大家有目共睹，是非常棒的人才，他非常榮幸與江一起在立法院共事。