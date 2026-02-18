我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

記者陳敬丰／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今(18)天上午在豐原慈濟宮合體，向民眾拜年、發紅包。韓表示，連續3年陪江啟臣到慈濟宮，就是為了向台中的鄉親賀年，不用做其他政治聯想；他也提到國民黨主席鄭麗文除夕到法鼓山撞鐘紅繩抖動，是「有感應」，多多行善是最好的解釋。台北市長蔣萬安今出席活動也被問及有無類似經歷，他笑稱「過年期間新年快樂，金馬熊讚」。

韓國瑜、江啟臣、台中前縣長廖了以等人今天上午10時許現身豐原慈濟宮，向慈濟媽團拜祈福，隨後與現場鄉親拜年、發紅包。

江啟臣表示，今年是連續第3年和韓國瑜一起到慈濟宮拜年，祝福大家馬年「馬上幸福」，今年一定比去年更好。媒體詢問在韓的陪同下是否感覺「氣勢大振」？江回答，他和韓每天都元氣滿滿、福氣十足，今天看到許多熱情的鄉親，希望過年期間大家都像今天的天氣一樣，非常開朗。

韓國瑜說，過年要吃年糕，這幾年江啟臣比年糕還黏，每次一到過年就拉著他來豐原拜年；今年是馬年，祝福大台中鄉親與海內外所有朋友馬上幸福。韓國瑜也提到鄭麗文除夕撞鐘時「紅繩抖動」的小插曲，笑稱全台灣新聞都在報這條，「顫抖代表有感應啦」。

韓國瑜表示，外國人遇到快樂、害怕或驚訝的事情，頭一拍會說「Oh My God」，中華文化則是說「我的天啊」，人在做，天在看，舉頭三尺有神明，我們不敢為惡、不信仰怪力亂神，而是希望多多為善；他認為，多行善事就是最好的解釋，一個個小我發揚為大我，台灣社會就會非常祥和。

媒體詢問，今天到豐原是否有意幫江啟臣拉抬聲勢？韓國瑜回答，連續3年來慈濟宮，是為了向大台中所有鄉親祝賀新年，不用做其他政治聯想；江這幾年在地方打拚、在立法院的表現，以及向國際推銷台灣的民主，大家有目共睹，是非常棒的人才，他非常榮幸與江一起在立法院共事。

蔣萬安今天到士林慈誠宮參拜發放發財金被媒體問到，是否有感受過類似波動，蔣萬安先是深吸一口氣，隨即露出一抹淺淺微笑，「過年期間新年快樂，金馬熊讚」。

蔣萬安今天到士林慈誠宮參拜發放發財金。(記者洪子凱／攝影)
蔣萬安今天到士林慈誠宮參拜發放發財金。(記者洪子凱／攝影)

世報陪您半世紀

韓國瑜 江啟臣 慈濟

上一則

賴清德台南參拜 身旁主委突劇烈嘔吐噴濺到賴身上

延伸閱讀

蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好

蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好
除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量
鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召

鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉