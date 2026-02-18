台軍購預算 賴清德喊話在野「盡快通過」

賴清德總統（左）前往竹林山觀音寺參拜，並發放福袋給現場民眾。(記者葉信菉／攝影)

中華民國總統賴清德 17日再次呼籲在野黨，總預算、國防特別預算應盡快通過，政府才有力量繼續發展、照顧人民，「要為國家、人民設想。」

馬年大年初一，賴清德行程滿檔趕赴各地廟宇參拜，致詞主軸都放在去年台灣經濟大好。台灣去年經濟及台股表現亮眼，今年要在該基礎上繼續努力，

對於立法院長韓國瑜與副院長江啟臣日前發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。民眾黨 主席黃國昌說，創黨主席柯文哲 於2024年總統大選期間率先提出國防經費應達GDP3%，而今年度國防預算約4500億元台幣，已超過GDP3%。至於美方對台軍售項目，只要經美國國會通過並同意出售，相關清單也已納入民眾黨提出的國防特別條例範圍，未來若有新增項目，將依台灣國防需求理性審查。

柯文哲說，國家安全需花錢但要花得有意義，各黨提軍購案在立院討論後選出最好版本。

賴清德說，去年經濟、股票表現很好，一定要把握基礎繼續發揮下去，呼籲立法院開議盡快通過國家總預算，這樣才能讓經濟更有力量進步，政府才能更有力量照顧人民。

賴清德也強調，國防總預算也應盡快通過，賺再多錢如果沒有國防來保護國家安全也不夠安全，呼籲朝野要為國家、人民設想。

賴清德也提到日前簽定的美台貿易協定，台灣半導體及衍生產品納入最優惠稅率，這讓許多國家相當羨慕，農產品部分守住很多品項，美國稻米、雞肉進口關稅沒調降，對台灣農民有保障，台南關係最密切的蝴蝶蘭銷往美國零關稅，「可說得到很大利益」。