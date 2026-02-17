我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

走春行程滿檔 蔣萬安沒辦法陪太太回娘家 曝有準備小驚喜

記者洪子凱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔣萬安（前排左三）致詞也表示，祈求台北平安、風調雨順，民眾身體健康、賺大錢外，他也提到龍山寺對於社會貢獻不遺餘力。（記者洪子凱／攝影）
蔣萬安（前排左三）致詞也表示，祈求台北平安、風調雨順，民眾身體健康、賺大錢外，他也提到龍山寺對於社會貢獻不遺餘力。（記者洪子凱／攝影）

春節大年初一台北市長蔣萬安今行程滿檔，上午也到萬華艋舺龍山寺參拜發發財金，民眾也相當熱情，談到過年安排，蔣萬安表示，走春行程會一路到初三，明天沒辦法陪太太回娘家，但有準備小驚喜，被問到與將投入新北市長選舉的李四川是否合體，他笑稱「拭目以待」。

影片來源：聯合新聞網

蔣萬安致詞也表示，祈求台北平安、風調雨順，民眾身體健康、賺大錢外，他也提到龍山寺對於社會貢獻不遺餘力，除了捐贈救護車、雲梯車、救護器材外，還贊助東園國小出國比賽更捐贈交通車，更打造全台首間宮廟有「直立式太陽能板」響應環保，盛讚龍山寺不僅是信仰中心，更是國際級的觀光與教育聖地。

蔣萬安表示，萬華地區近年來也不斷發展及進步，包含萬大樹林線第一期，首列電聯車已運抵台灣測試將全力加速；盼明年完工通車；都更報核案件數更是過去8年平均的 2.3倍，進入大都更時代；更投入2億元對艋舺公園改造景觀優化目標是打開天際線、提升綠化配合龍山寺帶動地方發展。

而蔣萬安今也釋出與李四川合作影片，被媒體問到是否會跟李四川合體春節活動，蔣萬安僅表示，「拭目以待」，並未多談。

春節大年初一台北市長蔣萬安（中）今行程滿檔，上午也到萬華艋舺龍山寺參拜，發發財金...
春節大年初一台北市長蔣萬安（中）今行程滿檔，上午也到萬華艋舺龍山寺參拜，發發財金。（記者洪子凱／攝影）

世報陪您半世紀

蔣萬安 李四川 春節

上一則

台中退休男一口氣領200萬 行員嚇到叫警察 用途竟是過年發紅包

延伸閱讀

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照
情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多
影／蔣萬安情人節限定「撩妹語錄」自嘲：我自己看了都有點不好意思

影／蔣萬安情人節限定「撩妹語錄」自嘲：我自己看了都有點不好意思
Nvidia與北市完成簽約 擬投入逾400億 估創造逾萬工作機會

Nvidia與北市完成簽約 擬投入逾400億 估創造逾萬工作機會

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀